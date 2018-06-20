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Ferdi Tayfur: Hakkımda çıkan rahatsızlık haberi yalan

"Biri benimle uğraşıyor ama kim?"

20 Haziran 2018 18:12

Hakkında böbrek yetmezliği teşhisi konulduğuna dair haberler çıkan şarkıcı Ferdi Tayfur, "Hakkımda çıkan rahatsızlık haberi yalan haberdir. Ben de merak ediyorum kim uyduruyor diye. Öyle bir şey yok" açıklamasında bulundu. 

İstanbul ve Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi gördüğü iddia edilen Ferdi Tayfur'un bakımını, şimdilik yardımcılarının yaptığı öne sürülmüştü. Sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan 72 yaşındaki şarkıcı, bir de fotoğraf paylaştı.

Ferdi Tayfur, "Hakkımda çıkan rahatsızlık haberi yalan haberdir. Ben de merak ediyorum kim uyduruyor diye. Öyle bir şey yok. Muayene olmak da artık günümüzde böyle asparagas haber oluyor" dedi. 

Geçen kış Adana'da muayene amacıyla bir gece hastanede yattığını belirten sanatçı, "Biri benimle uğraşıyor ama kim? Adana'da kışın muayene olmuştum. Bir gece yatmıştım, 'tahlil yapalım' demişlerdi. O da haber olmuştu. Belki bugünkü haberler de hala onun uzantısıdır" ifadelerini kullandı.

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