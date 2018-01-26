FERDİ ÖZBEĞEN ÖLÜMÜNÜN 5. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İstanbul DHA

Tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı (TEV) \'na bağışlayan sanatçı Ferdi Özbeğen, ölümünün 5\'inci yılında Ulus Mezarlığı\'ndaki kabri başında, sevenleri ile TEV yöneticileri ve sanatçının bursuyla okutulan öğrenciler tarafından anıldı.

2013\'te 72 yaşında vefat eden Ferdi Özbeğen için bugün piyano şeklinde tasarlanmış mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene, başta ünlü sanatçının tüm mal varlığını bağışladığı TEV yöneticileri ve Özbeğen adına oluşturulan burs fonundan okutulan bursiyerler ile sevenleri katıldı. Kur\'an-ı Kerim okunmasının ardından Özbeğen için dua edildi.



\"HER YIL YÜZLERCE ÖĞRENCİYE BURS VERİLECEK\"

TEV Genel Müdürü Yıldız Günay törende yaptığı konuşmada Ferdi Özbeğen\'in, 2008 yılında vasiyetini hazırladığını ve hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından mal varlığının geçen yıl vakfa intikal ettiğini hatırlattı.

Günay, \"Kıymetli sanatçımız, Türkiye\'nin çağdaş geleceğini şekillendirecek, Atatürkçü nesillerin yetişmesine destek olmak amacıyla da bütün mal varlığını bağışlamış, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından geçen yıl vakfımıza intikal etti. Kendisi adına bir fon kuruldu. Bu fondan burs verilmeye başlandı. Her yıl onlarca ve yüzlerce öğrenciye burs verilecek\" dedi.

BEYAZ PİYANOSU İLE ANILIYOR

Ferdi Özbeğen\'in çok sevdiği beyaz piyanosunu da vakfa armağan ettiğini aktaran Yıldız Günay, \"Bu piyanoyu okulumuzun konser salonuna koyduk. Öğrencilerimiz her gün kendisini anarak o piyano da çalışıyorlar. Okulda düzenlenen anma töreninde kendisinin parçaları, öğrencilerimiz tarafından çalındı. Bundan sonra her yıl öğrencilerimiz, onun müziklerini çalarak anacaklar. Kendisine minnet ve şükranlarımı sunuyor, mekanı cennet olsun diyoruz\" diye konuştu.

VASİYETİNİN YERİNE GETİRİLMİŞ OLMASI ÇOK DEĞERLİDİR

Ferdi Özbeğen\'in hayatının anlatıldığı \'Şöhret Dediğin\' kitabının yazarı ve ünlü sanatçının yakın dostu Ali Rıza Türker ise yaptığı konuşmada, \"Ferdi Özbeğen sanatçı kimliğinin dışında Atatürkçülüğü ön planda tutan, eğitime ve bilime çok önem veren duyarlı bir sanatçıydı. Çünkü kendi hayatında sıfırdan önemli bir şöhrete gelirken, hem kendini eğitti hem de çevresini eğitimle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. Onun için kabri başında çok değerli bu öğrencileri görmek ve vasiyetinin yerine getirilmiş olması çok değerlidir\" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Ferdi Özbeğen\'in kabrine çiçek bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ferdi Özbeğen\'in kabrinden görüntüler

-Mezarı başındaki sevenleri

-Öğrenciler

-Kur\'an-ı Kerim okunması

-Dua edilmesi

-TEV yöneticileri

-TEV Genel Müdürü Yıldız Günay\'ın konuşması

-Ali Rıza Türker\'in konuşması

-Toplu görüntü

-Genel ve detaylar