Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına övgü: Eşi benzeri görülmemiş

21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için Hollanda Milli Takımı'na katılan Ferdi Kadıoğlu, ülkesinde Fenerbahçe'ye dair açıklamalarda bulundu. Kadıoğlu, Fenerbahçe taraftarı hakkında övgüyle bahsederken, "Eşi benzeri görülmemiş" ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın önde gelen gazeteleriden De Telegraaf'a konuşan Ferdi Kadıoğlu, Türkiye günlerinden ve Fenerbahçe deneyiminden bahsetti. Türkiye'deki atmosferin kendinisini çok etkilediğini dile getiren oyuncu, Hollanda ve Türkiye arasındaki farklılıkları açıkladı.

"Alışmak zordu"

2018 yılında Fenerbahçe'ye katıldığında zorlandığını söyleyen Kadıoğlu, "İlk yıl alışmak zordu ve çok oynayamadım. Alışık olduğumdan farklı bir futbol vardı. Uyum sağlamam gerekiyordu. Yeni bir kulüp, yeni bir ülke, dil... Sonra iyi bir sezon geçirdim, çok oynadım. Çevreyi daha iyi tanımaya başladım" açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe taraftarı çok farklı seviyede"

21 yaşındaki oyuncu kendisini en çok taraftarın etkilediğini söyledi. "Fenerbahçe taraftarı çok farklı seviyede" diyen Kadıoğlu, "Cesaretlendirme şekilleri, tutkuları, eşi benzeri görülmemiş. Taraftarlarımızı özlüyoruz. Bu sezon statlar boş, iyi gitmiyoruz. Yüzde 100'ümüzü veriyoruz. Ama taraftarlarımız ekstra itiyordu bizi. Çoğu puanı böyle aldık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transferi

Hollandalı oyuncu 2018 yaz transfer döneminde NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye 1.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında katıldı.

Sarı-Lacivertli kulüpte 3. sezonunu geçiren oyuncu, 57 maçta forma giyerken 7 gol, 9 asistlik performans gösterdi.