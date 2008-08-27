Ferda Paksüt’e Ergenekon sorgusu

Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı göndererek Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt’ün eşi Ferda Paksüt’ün ifadesinin alınmasını istedi. Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından aranan Ferda Paksüt, avukatıyla birlikte adliyeye davet edildi. Tatilini yarıda keserek Ankara’ya dönüş hazırlığına başlayan Ferda Paksüt’ün, en geç yarın ifade vermesi bekleniyor.







Ergenekon iddianamesini tamamlayan, ancak emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon ile eski AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez gibi isimler hakkındaki soruşturma dosyasını ayrı bir esas numarası üzerinden yürütmeyi sürdüren İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, sürpriz işlemlerine bir yenisini ekledi.



Talimat Savcı Öz'den



Alınan bilgiye göre Öz, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne gönderdiği talimatla, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt’ün eşi Ferda Paksüt’ün ifadesinin Ankara’da İstanbul savcılığı adına ivedi bir şekilde alınmasını istedi. Öz, Paksüt’e ifadesinde yöneltilmesini istediği soruları da sıraladı.

Tatil için İzmir’e giden Paksüt ailesi önceki gün gelen telefon nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadı. Ferda Paksüt’ü cep telefonundan arayan Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, Öz’ün gönderdiği yazıyı anlattı.

Bilgili, Paksüt’ten ifade vermek üzere acilen Ankara’ya gelmesini istedi. Bilgili, Paksüt’e, şüpheli mi yoksa tanık olarak mı ifadesinin alınacağı konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Bilgili’nin Paksüt’ten adliyeye gelirken yanında avukatının da bulunmasının iyi olacağını söylediği öğrenildi.

Ferda Paksüt, “Neden çağrıldığımı bilmiyorum. Hangi sıfatla çağrıldığımı da bilmiyorum. Bizim Turhan Çömez’i tanımak dışında bu olayla ne ilgimiz olabilir” dedi.

Yeni Şafak gazetesinde dün, Ergenekon soruşturması kapsamında hakkında arama kararı çıkarılan eski AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile Paksüt ailesinin arasında geçen telefon konuşmaları yer aldı.



‘Büyükelçilikten tanırım’

Osman ve Ferda Paksüt’ün isimlerinin açıkça yazılmadığı habere Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Paksüt tepki gösterdi. Paksüt, “Ben Turhan Çömez’i Bağdat Büyükelçiliği görevimden bu yana tanırım. Bana ait olduğu iddia edilen bu konuşmalar da, Çömez hakkında Ergenekon nedeniyle gözaltı kararı çıkmadan önce yapılmıştır. Gözaltı kararı çıktıktan sonra kendisiyle temasım olmadı. Bana garip gelen soruşturma aşamasındaki bir kişinin dinleme kayıtlarının, üstelik suçla ilgisi olup olmadığına bakılmaksızın ortalıkta bulunması” dedi.