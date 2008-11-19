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Feraye ile evlenebiliriz

Daha önce oğlunun annesi Feraye Tanyolaç’la nikâh yapmayacağını açıklayan Kaya Çilingiroğlu, “Zamanla insan farklı düşünebilir. Belki evlenebiliriz de...”

19 Kasım 2008 02:00

Daha önce oğlunun annesi Feraye Tanyolaç’la nikâh yapmayacağını açıklayan Kaya Çilingiroğlu, “Zamanla insan farklı düşünebilir. Belki evlenebiliriz de...” dedi.

Kaya Çilingiroğlu’nun iki hafta önce boş gebelik nedeniyle sıkıntılı günler geçiren sevgilisi Feraye Tanyolaç, doğum gününde moral depoladı.

Tanyolaç, önceki akşam 38. yaş gününü Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ve yakın dostlarıyla birlikte Reina’da kutladı.

Daha önce Feraye Tanyolaç ile nikâh yapmayacağını açıklayan Kaya Çilingiroğlu, “Belki nikâhı düşünebilirim” dedi. Gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine Çilingiroğlu, “Zamanla insan farklı düşünebilir. Belki evlenebiliriz de...” diye cevapladı.

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