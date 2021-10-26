Fenomen medyum Muhammed Emin Kırmızıkan'a saldırı davasında karar açıklandı

Sosyal medyada kendini ‘Metafizik ve Bioenerji Uzmanı’ olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan'ın imam olan kardeşi Emrah Kırmızıkan'ın öldürülmesi davasında yargılanan 4’ü tutuklu 3’ü tutuksuz 7 sanık hakkında karar açıklandı.

Bayrampaşa'da 23 Şubat 2020 tarihinde sosyal medyada kendini ‘Metafizik ve Bioenerji Uzmanı’ olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan ile imam olan kardeşi Emrah Kırmızıkan kalabalık bir grup tarafından, bıçaklı saldırıya uğramış, kardeşlerden imam olanı aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

"Muhammedimi parça parça edeceklerdi"

3 tutuksuz sanığın da geldiği mahkemeye Kırmızıkan kardeşlerin anne ile babası da geldi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. İddianamede, saldırının azmettiricisi oldukları kaydedilen firari sanıklar Cem Kölan ile Mert Ceylan’ın ise halen yakalanmadıkları belirtildi.

Muhammed Emin ile Emrah Kırmızıkan'ın babaları mahkemedeki beyanında, “Şikayetim devam ediyor. 16 yerinden Muhammed'imi vuruyorlar, Emrah'ıma 7 defa vuruyorlar. Muhammedimi parça parça edeceklerdi. Emrah’ım araya girdi o da öldü” ifadelerini kullandı.

"Keşke beni öldürseydiniz, oğlumu değil”

Anne Kırmızıkan ise, “Çocuğum 26 yaşındaydı. 3 buçuk aylık bebeği var, 23 yaşında eşi var. Kimsenin tavuğuna kış demezdi. Benim içimde köz var. Allah rızası için yardım edin. 2 kişiye 8 kişi. Adalet vicdan. Keşke beni öldürseydiniz, oğlumu değil” şeklinde konuştu.

Mahkemede son sözleri sorulan sanıkların bazıları beraat talep ederken bazıları ise tahliye talebinde bulundu.

4 kişiye 37 yıl hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ferhat Yıldırım, Sabri Ahi, Ufuk Yüceer ile Baran Ozan Korkmaz'ı, Emrah Kırmızıkan'a karşı ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırdı. Takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 25 yıla indirdi.

Aynı sanıklara, Muhammed Emin Kırmızıkan'a karşı ise, ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce müebbet hapis cezası veren mahkeme, cezada teşebbüs ve takdir indirimleri uygulayarak 12 yıl 6'şar aya indirdi. 4 kişi 2 suçtan toplamda 37 yıl 6'şar ay hapis cezası aldı.

3 kişiye 18 yıl hapis

Sanıklardan Ahmet Yapar, Barış Can Yolaçan ve Furkan Sevencan'a, Emrah Kırmızıkan'a karşı, ‘kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan takdir indirimi uygulayarak 12 yıl 6'şar ay hapis cezası veren mahkeme, aynı sanıklara, Muhammed Emin Kırmızıkan'a karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüse yardım' suçundan da takdir indirimi uygulayarak 6 yıl 3'er ay. 3 kişi, 2 suçtan toplamda 18 yıl 9'ar ay hapis cezası almış oldu.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Can Kölan ile Mert Ceylan'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. (DHA)