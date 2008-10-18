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Politika

'Fener'in noteri hâlâ görevde

Deniz Feneri sanıklarına sahte evrak düzenlemekten hakkında soruşturma açılan Noter İsmet Büyükkılıç açığa alınmadı.

18 Ekim 2008 03:00

Deniz Feneri sanıkları için sahte evrak düzenlemekten hakkında çifte soruşturma başlatılan İstanbul 10’uncu Noteri İsmet Büyükkılıç’ın açığa alınmadığı ortaya çıktı.

Deniz Feneri sanıkları Zekeriya Karaman ile Mehmet Gürhan arasında sahte noter işlemi yapan İsmet Büyükkılıç hâlâ görevinde. Almanya’da cezaevinde tutuklu olan Gürhan’ı İstanbul’daymış gösterip, şirket hisse devrini yapan Büyükkılıç hakkındaki çifte soruşturmaya rağmen görevden alınmadı.
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Hasan Yeni, meslektaşları Büyükkılıç hakkında disiplin soruşturması başlattıklarını, İstanbul Başsavcılığı’na da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Yeni, “Bu gibi durumlarda Adalet Bakanlığı hakkında soruşturma başlatılan noteri açığa alır. Soruşturma tamamlanıncaya kadar da açıkta kalır. Aklanırsa görevine döner. Açığa alma yetkisi yalnızca Adalet Bakanı’nda. Ancak İsmet Büyükkılıç hâlâ görevinin başında” dedi.

Sahte vekaletname için suç duyurusu

Fener'in noteri dolandırıcı çıktı 

10. Noter'e soruşturma

Aynı noter iş başında


Noterin sicili kabarık

Büyükkılıç, sahtecilik iddiasıyla ilk kez soruşturulmuyor. Sanatçı Tarık Akan’ın avukatına verdiği vekaletnameye, bilgisi dışında “adına ön satış sözleşmeleri yapmaya” ibaresi eklemekle suçlandı. Bu olayla ilgili yargılama Yargıtay aşamasında devam ediyor. Ayrıca Başbakan eski Yardımcısı Hüsamettin Özkan’ın dayısı Saray Halı’nın sahibi Necati Kurmel’in dolandırılması olayında da sahte evrak düzenleme iddiasıyla soruşturma geçirdi.

Bu kanun uygulanmalı 

Büyükkılıç’ın açığa alınması gerektiğini düzenleyen 1512 Sayılı Noterlik Kanunu’nun 123. maddesi şöyle: Suç teşkil eden fiillerden dolayı haklarında adalet müfettişi, Cumhuriyet savcısı veya ceza mahkemesi tarafından soruşturma veya kovuşturma yapılan noterler, soruşturma ve kovuşturmanın selameti bakımından Adalet Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde, soruşturma veya kovuşturma kesin bir karar veya hükümle sonuçlanıncaya kadar işten el çektirirler.


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