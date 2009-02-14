Fenerin noteri açığa alındı

Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili hakkında dava açılan 10. Noter açığa alındı.



Adalet Bakanlığı, İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç'ı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Deniz Feneri soruşturması kapsamında "resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma" suçundan hakkında açılan ceza davası nedeniyle açığa aldı.



Alınan bilgiye göre, Noter Büyükkılıç hakkında açılan ceza davasının iddianamesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet Bakanlığına gönderildi.



İddianame üzerine işlem başlatan Adalet Bakanlığı, Noterlik Kanunu'nun 123. maddesi uyarınca, İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç'ın, bu sabah itibariyle "işten el çektirilmesine" karar verdi.



Büyükkılıç'ın yetkileri vekil bir notere devredildi.



Bu arada Noter İsmet Büyükkılıç hakkında Türkiye Noterler Birliğinin başlattığı disiplin soruşturması ise devam ediyor. Disiplin soruşturmasında açılan ceza davasının sonuçlandırılmasının beklendiği öğrenildi.



Noterlik Kanunu'nun 123. maddesi şöyle:



"Suç teşkil eden fiillerden dolayı haklarında adalet müfettişi, Cumhuriyet savcısı veya ceza mahkemesi tarafından soruşturma veya kovuşturma yapılan noterler, soruşturma ve kovuşturmanın selameti bakımından Adalet Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde, soruşturma veya kovuşturma kesin bir karar veya hükümle sonuçlanıncaya kadar işten el çektirirler.



Soruşturma veya kovuşturma sırasında işten el çektirilmiş olan noterin, kovuşturma sonunda 7. maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlardan biriyle mahkum olması halinde işten el çektirme, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder.



Birinci fıkra gereğince soruşturma veya kovuşturma sırasında işten el çektirilmemiş olup, kovuşturma sonunda ikinci fıkrada gösterilen bir suçtan hüküm giyen notere, hükmün kesinleşmesi beklenilmeksizin işten el çektirilir. İkinci fıkra hükmü bu halde de uygulanır."



Noter İsmet Büyükkılıç'ın, Almanya’daki Deniz Feneri davasında ceza alan Mehmet Gürhan’ın yurt dışında tutuklu bulunduğu dönemde Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’a vekaletname düzenlediği iddia ediliyordu.