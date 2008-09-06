Fener'i aldatılan sevgili patlatmış

Deniz Feneri ile ilgili iddianamede yer alan bir bilgiye göre, Euro 7 Genel Müdürü Mehmet Gürhan’ın sevgilisi olduğunu belirtilen bir kadın, Gürhan ile ilgili ilk şikayette bulunan kişi oldu. Gürhan hakkında ağır ithamlarda bulunan kadının iddialarını ciddiye alan bölge valiliğine bağlı Vatandaşlık Dairesi, bu mektubu Mehmet Gürhan’ın vatandaşlık dosyasına ekledi.



Bölge valiliğine şikayet



Mehmet Gürhan’ın Alman vatandaşlığına geçmek için yaptığı başvurudan sonra açılan dosyaya giren bu şikayet mektubunda kadın, kendisini Gürhan’ın kız arkadaşı olarak tanıtıyor. Mehmet Gürhan’ın evli olmasına rağmen kendisiyle bir ilişki yaşadığını ve Gürhan’ın çeşitli suçlara karıştığını belirten kadın mektubunda, "Mehmet Gürhan, Alman vatandaşı olur olmaz, yeniden Türk vatandaşlığına geçti. Ardından da Nisan 2002’de Burdur’da bedelli askerliğini yaptı. Bu dönem içinde, MİT adına çalışacağını kabul etmiş" diye yazdı. Mektup, "Lütfen bu kriminal adama karşı bir şey yapın" sözleriyle sona eriyor. Kadın, "Euro 7 GmbH’nın (daha önceleri Kanal 7 Int) Genel Müdürü imiş ve maliyeye vergisini vermeden illegal işler çeviriyormuş, Deniz Feneri e.V.’nin başkanı olarak ’Türkiye’ye para aktarıyor’ ve ’cebine indiriyormuş’ diye iddiada da bulundu.



3 saat kapanırlardı



İsminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, Mehmet Gürhan’ın ’çapkın’ biri olduğunu ve sık sık bir kadının işyerine geldiğini anlatarak, "Bir defasında 3 saat odadan çıkmadılar. Tesettürlü bir kadının gelip de 3 saat süreyle Mehmet Gürhan’ın yanında kaldığı oluyordu. Tüm bunları herkes biliyor, şahit oldular" dedi.



İddianameden...



Daktilo ile yazılan kadının şikayet mektubuna tarih konulmadığını, ancak bu mektubun ilgili vatandaşlık dairesinin eline 8 Ekim 2002 tarihinde geçtiğine dikkat çekilen iddianamede, kadının mektubuyla ilgili şu ifadelere yer veriliyor:



Kendi işleri için "ajanlığını suiistimal ederek tanıdıklarını ve mesai arkadaşlarını Türk polisine ve İnterpol’e şikayet etti."



Alman polisi Mehmet Gürhan’ın "işine yarayan, icracısı olan aptallar."



Milli Görüş üyesi.



Euro 7 Genel Müdürü olarak vergi vermiyor, illegal işler yapıyor.



Türkiye’ye para aktarıyor ve cebe indiriyor.



10 milyon euro çekmiş



MEHMET Gürhan’ın defalarca bankadan para çektiği ve 50 işlemde toplam 9 milyon 978 bin Euro aldığı belirlendi. Banka hesaplarından Me0hmet Taşkan 2 milyon 255 bin Euro, Firdevsi Ermiş de 6 milyon 351 bin Euro çekti.



Sigortayı bile dolandırmışlar



Deniz Feneri derneğinin yöneticilerinin Almanya’daki sağlık sigortalarına bile primleri ödemediği ortaya çıktı. Dernek eski başkanı Mehmet Gürhan ile yeni başkan Mehmet Taşkan’ın, sigortalara toplam 61 bin 750 Euro prim borçlu olduğu belirlendi. Bazı aylarda 1 milyon Euro’nun üzerinde para çekmelerine rağmen sağlık sigortasını primini ödemeyen yöneticilerin, Hessen AOK’ya yaklaşık 41 bin Euro, Baden Württemberg IKK’ya 9 bin 300 Euro ve Barmer sigortasına da 11 bin 400 Euro olmak üzere toplam 61 bin 750 Euro borçlu olduğu ortaya çıktı.



