Fener'i aldatılan sevgili patlatmış

Almanya’da ve Türkiye’de ilgiyle takip edilen Deniz Feneri davasında yasak aşk izi... Evli olan Euro 7 Genel Müdürü Mehmet Gürhan’ın, eski sevgilisi tarafından şikâyet edildiği ve bu şikâyetin, Gürhan’ın Alman vatandaşlığı başvurusu sonrasında açılan dosyaya girdiği belirlendi. Mektupta Gürhan’ın Türkiye’ye para aktardığı iddialarına da yer verilmiş

Deniz Feneri ile ilgili iddianamede yer alan bir bilgiye göre, Euro 7 Genel Müdürü Mehmet Gürhan’ın sevgilisi olduğu belirtilen bir kadın, Gürhan ile ilgili ilk şikâyette bulunan kişi oldu. Gürhan hakkında ağır ithamlarda bulunan kadının iddialarını ciddiye alan bölge valiliğine bağlı Vatandaşlık Dairesi, bu mektubu Mehmet Gürhan’ın vatandaşlık dosyasına ekledi.

Bölge valiliğine şikâyet

Mehmet Gürhan’ın Alman vatandaşlığına geçmek için yaptığı başvurudan sonra açılan dosyaya giren bu şikâyet mektubunda kadın, kendisini Gürhan’ın kız arkadaşı olarak tanıtıyor. Mehmet Gürhan’ın evli olmasına rağmen kendisiyle bir ilişki yaşadığını ve Gürhan’ın çeşitli suçlara karıştığını belirten kadın mektubunda, “Mehmet Gürhan, Alman vatandaşı olur olmaz, yeniden Türk vatandaşlığına geçti. Ardından da Nisan 2002’de Burdur’da bedelli askerliğini yaptı. Bu dönem içinde, MİT adına çalışacağını kabul etmiş” diye yazdı.

Mektup, “Lütfen bu kriminal adam karşı bir şey yapın” sözleriyle sona eriyor. Kadın, “Euro 7 GmbH’nın (daha önceleri Kanal 7 Int) Genel Müdürü imiş ve maliyeye vergisini vermeden illegal işler çeviriyormuş. Deniz Feneri e.V’nin başkanı olarak ‘Türkiye’ye para aktarıyor’ ve ‘cebine indiriyormuş’ diye iddiada da bulundu.

3 saat kapanırlardı

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, Mehmet Gürpan’ın ‘çapkın’ biri olduğunu ve sık sık bir kadının işyerine geldiğini anlatarak, “Bir defasında 3 saat odadan çıkmadılar. Tesettürlü bir kadının gelip de 3 saat süreyle Mehmet Gürhan’ın yanında kaldığı oluyordu. Tüm bunları herkes biliyor, şahit oldular” dedi

İddianameden

Daktilo ile yazılan, kadının şikâyet mektubuna tarih konulmadığını ancak bu mektubun ilgili vatandaşlık dairesinin eline 8 Ekim 2002 tarihinde geçtiğine dikkat çeken iddianamede, kadının mektubuyla ilgili şu ifadelere yer veriliyor

-Kendi işleri için “ajanlığını suiistimal ederek tanıdıklarını ve mesai arkadaşlarını Türk polisine ve İnterpol’e şikâyet etti”

-Alman polisi Mehmet Gürhan’ın “işine yarayan icracısı olanaptallar”

- Milli Görüş üyesi

-Euro7 Genel Müdürü olarak vergi vermiyor, illegal işler yapıyor

-Türkiye’ye para aktarıyor ve cebe indiriyor

Fener’in aydınlattığı şirketler

Deniz Feneri Derneği 27 Şubat 1999’da Frankfurt yakınlarındaki Mörfelden kasabasında kuruldu. 24 Mart 2000 tarihine kadar bu adreste faaliyetini sürdüren dernek, ardından Frankfurt’a taşındı.

Mehmet Gürhan, Hüseyin Gürler, Mehmet Şen, Muhittin Candan, İlknur Baysu, Bülent Över, Recep Kurum ve İsmail Can tarafından kurulan dernek, çok kısa süre içinde milyonlarla oynamaya başladı.

Kim ne kadar para çekti?

Mehmet Gürler 9 milyon 978 bin Euro

Firdevsi Ermiş 6 milyon 351 bin Euro

Mehmet Taşkan 2 milyon 255 bin Euro

Deniz Feneri şemsiyesi altında kurulan şirketlere ortak olan Zahid Akman, Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik, İsmail Karahan zaman zaman elden ve maaş olarak binlerce Euro aldılar

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Weiss GmbH: 17 Ocak 2003’te 500 bin Euro sermaye ile kuruldu. Bilirkişi raporuna göre, sadece emlak alım satımı için kurulan bir şirket. Şirketin sermayesinin 1 milyon Euro olduğu 2004 – 2005 yıllarında, Mehmet Gürhan, Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik, İsmail Karahan ve Zahid Akman’ın eşit derecede, 200’er bin Euro’luk sermayeleri vardı. Zahid Akman genel müdürlüğü, 16 Nisan 2003 - 30 Eylül 2005 arasında yaptı.

Euro7: 23 Mayıs 2001’de 50 bin Euro sermaye ile kuruldu. İlk kurulduğunda Zekeriya Karaman 12 bin Euro ile hissedar, Mehmet Gürhan, Mustafa Çelik, İsmail Karahan ve Zahid Akman, 9 bin 500’er Euro’luk sermaye ile ilk ortaklar oldular. Şirketin ilk genel müdürlüğünü Zekeriya Karaman yaptıktan sonra görevi Mehmet Gürhan’a devretti. Mehmet Gürhan’ın yerini ise 13 Kasım 2003 tarihinde Zahid Akman aldı ve görevini 30 Eylül 2005’e kadar sürdürdü.

Atlas Media Marketing: 9 Mayıs 2003’te kuruldu. Birkaç kere isim değiştirdi. İsmail Karahan, Zahid Akman, Mustafa Çelik, Zekeriya Karaman ve Mehmet Gürhan, 10’ar bin Euro sermaye ile şirketin ortakları oldular. 29 Aralık 2004’te hisselerin tamamı, genel müdürlüğünü Zahid Akman’ın yaptığı Weiss GmbH’ya devredildi.

European Consulting (Yeni Şafak): 28 Mart 2003’te kuruldu. 10 Eylül 2003’te şirketin adı Yeni Şafak GmbH olarak değiştirildi. Ancak sicil kaydı yaptırılamadı. 100 bin Euro sermayeli şirketin büyük hissedarı, 80 bin Euro ile Zahid Akman’dı. Muhasebeci Firdevsi Ermiş ve Mehmet Sıddık Balıkçı’da 10’ar bin Euro ile ortaktılar.

European Food & Marketing: Muzaffer Albayrak (16 bin 700 Euro), Mesut Muzaffer Albayrak (16 bin 650 Euro), Ahmet Albayrak (16 bin Euro) ve Zahid Akman (10000 Euro) tarafından kuruldu. Anlaşmazlık çıkınca, hissenin tamamı Weiss GmbH’ya devredildi. Akman 28 Mart 2003 – 24 Ağustos 2006 arasında genel müdürdü

Taxi Quick: 25 bin Euro sermaye ile 1 Kasım 2004’te kuruldu. Mehmet Gürhan (22 bin 500 Euro) ve Firdevsi Ermiş (2500 Euro) ortaktılar. Genel müdürlüğü 8 Mart 2005’e kadar Gürhan ve Ermiş birlikte yaptı. Halen Firdevsi Ermiş ve Mehmet Taşkan genel müdür.

Rapidway GmbH: 8 Eylül 2006’da Mehmet Gürhan tarafından 50 bin Euro sermaye ile kuruldu.

Aduna Management & Service GmbH: 28 Haziran 2007’de, Gürhan ve Ermiş tutuklandıktan sonra 25 bin Euro sermaye ile kuruldu. Şirkete 12 bin 500’er Euro ile İsmail Karahan ile Mustafa Çelik ortaktı

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Sigorta da dolandırılmış

Deniz Feneri Derneği’nin yöneticilerinin Almanya’daki sağlık sigortalarına bile primleri ödemediği ortaya çıktı. Dernek eski başkanı Mehmet Gürhan ile yeni başkan Mehmet Taşkan’ın, sigortalara toplam 61 bin 750 Euro prim borçlu olduğu belirlendi. Bazı aylarda 1 milyon Euro’nun üzerinde para çekmelerine rağmen sağlık sigortasının pirimini ödemeyen yöneticilerin, Hessen AOK’ya yaklaşık 41 bin Euro, Baden Württenberg IKK’ya 9 bin 300 Euro ve Barmer sigortasına da 11 bin 400 Euro olma üzere toplam 61 bin 750 Euro borçlu olduğu ortaya çıktı

Hâlâ topluyorlar

Deniz Feneri Derneği, Türkiye’de dev ilanlarla para toplamayı sürdürüyor. Kasımpaşa’da bir binanın caddeye bakan cephesindeki ilanlarda “Yardım ellerinizi yoksulların üzerinden çekmeyin. İhtiyacınızdan arta kalanı yoksullarla paylaşacaksınız değil mi? Ramazanda ve Her Zamanda” deniliyor. Yüzyılın İyilik Hareketi adı verilen kampanya ile yardım severlerin sms mesajı ile 5 YTL göndermeleri de isteniyor.