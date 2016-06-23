"Fenerbahçe'yle Chahechouhe konusunda anlaştık"

Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar, "Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe ile ön anlaşmayı imzaladı. Biz de Fenerbahçe ile rakamsal konuda anlaştık." dedi.

PTT 1. Lig için 32 milyon lira bütçe belirlediklerini aktaran Sarılar, geçen sezon mücadele eden kadronun büyük bir bölümünün korunacağını söyledi.

ntvspor'un haberine göre Aatif Chahechoue'nun Fenerbahçe'ye transferinin hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Sarılar, "Aatif Chahechouhe, Fenerbahçe ile ön anlaşmayı imzaladı. Biz de Fenerbahçe ile rakamsal konuda anlaştık. Aatif umre dönüşü (resmi sözleşme) imzalayacak. 2,5 milyon avro üzerinde bir para karşılığında anlaştık." ifadelerini kullandı.TT 1. Lig'in yeni takımlarından Sivasspor'un başkan vekili Erdal Sarılar, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas İl Temsilciliği tarafından bir restoranda, kentte görev yapan basın mensuplarına verilen iftara katıldı.

PTT 1. Lig için 32 milyon lira bütçe belirlediklerini aktaran Sarılar, geçen sezon mücadele eden kadronun büyük bir bölümünün korunacağını söyledi.