'Fenerbahçe'yi Galatasaraylılar değil Saint Joseph'liler kurdu'

Fenerbahçe Tarih, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Dr. Sertaç Kayserilioğlu, kulübün kurucularından Galip Kulaksızoğlu’nun ortaokulu Galatasaray’da okuması, Fuat Hüsnü Kayacan’ın ise sarı-kırmızılı takımda top oynaması nedeniyle böyle bir yorumun yapıldığını belirtti, “Söylenenlerin hiçbiri doğru değil. Fenerbahçe’yi Saint Joseph Liseliler kurdu” dedi.

Milliyet gazetesinden Senad Ok’un haberine göre, Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat’ın, “Fenerbahçe’yi Galatasaraylılar kurdu” açıklamasının yankıları sürüyor. Fenerbahçe Kulübü, Tarih, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Dr. Sertaç Kayserilioğlu bu ifadenin doğru olmadığını belirterek sarı-lacivertli kulübü Saint Joseph Liseliler’in kurduğunu ifade etti.

Kayserilioğlu, bu tip iddiaların her sene çıktığını belirtirken, nereden kaynaklandığını da ayrıntısıyla anlattı. Fenerbahçe Kulübü başkanlarından ve kurucularından Galip Kulaksızoğlu’nun ortaokulu Galatasaray’da okumasının ilk etken olduğunu ifade etti. Kayserilioğlu ayrıca ileride Fenerbahçe’nin kurulmasına öncülük edecek Black Stockings yani Siyah Çoraplılar takımının kurucusu Fuat Hüsnü Kayacan’ın da Galatasaray’da futbol oynamasından dolayı bu tür yorumların yapıldığını belirtti.

Kayacan, şu anki Fenerbahçe Stadı’nın bulunduğu ve “Papazın Çayırı” olarak tabir edilen yerde Rum Karmasına karşı mücadele etmişti. O dönem Müslüman ve Türkler’e dernek kurma imkanı verilmediği için Black Stockings ismi altında bir takım kurulmuştu. Ancak Galatasaray Lisesi’nin Fransız okulu olması sebebiyle sarıkırmızılılar bu uygulamanın dışında kalmıştı.

Renklerin hikayesi

Kayseriloğlu, Fenerbahçe’yi kuranların Saint Joseph Liseliler olduğunu sarı ve lacivert renklerin de lisenin rengi olduğunu kaydetti. Fenerbahçe kurucu ve başkanlarının da bu lisede eğitim gördüğünün altını çizdi.

Birleşme olmamış!

Kayserilioğlu ayrıca Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 1911 yılında bir birleşmenin söz konusu olduğunu belirterek, “O dönem Galatasaray ligden ihraç ediliyor. Fenerbahçe de buna karşı çıkıp ‘biz de olmayız’ diyerek bir birleşme görüşmesi yapılıyor. Hatta bununla ilgili tüzük bile hazırlanıyor. Bu tüzük Galatasaray Müzesi’nde. Ancak daha sonra Galatasaray tekrar lige alanınca bu birleşme gerçekleşmiyor” ifadelerini kullandı.