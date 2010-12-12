-FENERBAHÇE'Yİ "SOĞUK" ÇARPTI ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, karyağışı altında oynadığı Ankaragücü karşısında sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta oyunun kontrolü Fenerbahçe'nin elinde olmasına karşın, sarı-lacivertli ekip yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadı. Ankaragücü ise ilk devrede katı savunmanın yanı sıra kontrataklarla gol bulmayı düşündü fakat bunda başarılı olamadı. Maçın 2. yarısında sahada daha çok golü düşünen taraf Ankaragücü oldu. Başkent ekibi Sestak'ın 2 golüyle Fenerbahçe'yi Ankara'dan eli boş gönderdi. Karşılaşmanın 49. dakikasında Gabric'in ceza alanın sağından yaptığı ortada uygun durumdaki Güven, topa vuramadı. 60. dakikada Emre'nin ceza alanı dışından yaptığı vuruşta top, az farkla kale direğinin yanından auta gitti. 62. dakikada Klukowski'nin ceza alanın solundan yaptığı ortada topla arka direkte buluşan Sestak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 74. dakikada Sestak, çalımlarla ceza alanı çizgisine kadar topu sürdü. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisinden vuruşunda kaleci Volkan'ın bakışları arasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0 78. dakikada Mehmet'in sağdan yaptığı ortada Güven'in kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. 90+3. dakikada Stoch'un ceza alanın dışından yaptığı vuruşta kaleci Senecky'den dönen meşin yuvarlağı Niang, ağlarla buluşturdu: 2-1 Karşılaşma Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xxx, Mehmet Şahan Yılmaz xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx Ankaragücü: Senecky xx, Uğur xx, Rajnoch xxx, Zewlakow xx, Klukowski xxx, Turgut x (Dk. 64 Mehmet x), Kağan xx, Adem xx, Gabric xx (Dk. 58 Theo xx), Güven xx, Sestak xxx (Dk. 84 Metin x) Fenerbahçe: Volkan x, Gökhan Gönül xx, Lugano x, Yobo x, Caner x, Mehmet x, Emre x, Cristian x (Dk. 74 Stoch x), Alex x (Dk. 74 Semih x), Dia xx, Niang x Goller: Dk. 62, 74 Sestak (Ankaragücü), 90+3 Niang (Fenerbahçe) Sarı kart: Dk. 82 Emre (Fenerbahçe)