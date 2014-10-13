Fenerbahçe'ye Sow'dan kötü haber

Senegal Milli Takım Doktoru, Moussa Sow'da küçük bir yırtık çıktığını açıkladı. Oyuncu kadrodan çıkarıldı ve Fenerbahçe'ye geri gönderildi.

Afrika Kupası Elemeleri G Grubu mücadelesinde Senegal'in Tunus ile 0-0 berabere kaldığı mücadelede sakatlanan golcü oyuncu oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yıldız forvetin kesin durumu için çekilecek MR beklenirken, Senegal'den beklenen habergeldi.

Tunus ile çarşamba günü bir kez daha, bu sefer deplasmanda karşılaşacak olan Senegal'in kadrosundaki Sow'un MR'ının çekildiği bildirildi. Sol baldırından şikayet eden futbolcunun, bu bölgesinde yırtık tespit edildiği duyuruldu. Milli Takım doktoru Fallou Cisse, Senegal Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada üzücü ifadeler kullandı.

Fallou Cisse, "Konuyla ilgili gerekli ultrasona başvurduk ve küçük bir yırtık tespit ettik" dedi. Bu yüzden yıldız golcünün çarşamba günkü maçta oynayamayacağını belirten milli takım doktoru oyuncunun kulübüne geri gönderildiğini ve tedavisine orada devam edileceğini sözlerine ekledi.

Bileğinden bir sıkıntısı olan Beşiktaşlı Demba Ba'nın son durumunu da açıklayan proseför doktor, "Demba Ba bugün herhangi bir anormal durum olmaksızın idmanını gerçekleştirdi" diye konuştu.

Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden "Moussa Sow'un Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme" başlıklı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle...

"Senegalli golcü oyuncumuz Moussa Sow'un ülkesinin Tunus ile yaptığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında, Senegal milli takım doktorunun Fenerbahçe sağlık heyetine gönderdiği rapor şu şekilde:

Moussa Sow'un bugün yapılan tetkiklerinde alt arka bacak adele grubunda kas tendon bileşkesinde ödem ve zorlanma tespit edilmiştir. Yarın Senegal milli takım doktorlarımız ve teknik ekip tarafından durumu değerlendirilecek ve nihai karar verilecektir."