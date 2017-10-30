Fenerbahçe'ye son saniyede soğuk duş!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli ekibin golleri Ozan Tufan, Neustadter ve Josef de Souza'dan gelirken; Kayserispor'un gollerini Umut Bulut, Luis Neto (k.k.) ve Asamoah Gyan son saniyede kaydetti. Gyan'ın attığı golün santrası yapılmadı.

Bu sonuçla birlikte 18 puanlı Kayserispor 4.; 16 puanlı Fenerbahçe ise 8. sırada yer aldı.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.

'5 Editörün yorumu: Maç, ev sahibi Fenerbahçe'nin hücumlarıyla başladı. Sarı-lacivertli ekip kanatlardan yüksek toplarla ileri uçtaki Janssen'i buluşturmaya çalışıyor.

'12 Editörün yorumu: Karşılaşmanın bu dakikaya kadar temposu oldukça düşük. İki takım da birbirinin hücumlarını geride çok oyuncuyla karşılıyor ve hücum fırsatı vermemeye çalışıyor.

'13 Valbuena ve Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica arasında bir tartışma yaşandı. Sumudica, Valbuena'nın kendisini yere attığını iddia ederken, Fransız futbolcu bu tepkilere sinirlendi.

Valbuena'nın dudağında bir kanama var.

'18 Editörün yorumu: İki takım da kendi yarı alanlarından oyun kurarak çıkmaya çalışıyor. Baskı olmamasına rağmen tercihlerdeki hatalar oyunun akışını durduruyor. Kayserispor zaman zaman kanatlardan denediği ataklarda başarılı paslar bulsa da iki takım da henüz ciddi bir gol pozisyonu yakalamış değil.

'19 Karşılaşmayı tribünde izleyenler arasında Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da var. (Trabzonspor, bir sonraki hafta Kayserispor ile deplasmanda oynayacak.)

'23 Giuliano ve Janssen oldukça şık bir paslaşmayla Kayserispor ceza sahasına sokulmaya çalıştı. Giuliano'nun pasında Janssen'den önce Kayserisporlular araya girerek topu uzaklaştırdı.

'28 Editörün yorumu: Maçta ilk yarım saatin dolmasına az bir süre kalmışken; dakika itibarıyla iki takımın da kaleyi bulan şutu yok. Kayserispor sık sık sağ kanattan Lopes'in bindirmeleriyle hücumu zorluyor ancak oldukça etkisiz ataklar. Fenerbahçe'de de üçüncü bölgedeki paslaşmalarda kopukluk var.

'29 Fenerbahçe yüzde 58; Kayserispor ise yüzde 42 topla oynama oranına sahip.

'33 Valbuena orta mesafeden kullandığı frikiki direkt kaleye vurdu. Fransız hücumcunun şutunu Kayserispor kalecisi Lung parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

'41 Gol! Neustadter'in hatasında topu Fenerbahçe ceza sahasında kazanan Umut Bulut ağları havalandırdı ve Kayserispor'u öne geçirdi: 0-1. Bu şut, sarı-kırmızılı ekibin ilk şutuydu.

'45 Gol! Valbuena ve Hasan Ali'nin şık paslaşmasının ardından topla buluşan Ozan Tufan, net bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 Maçın ikinci yarısı Kayserispor'un santra vuruşuyla başladı.

'50 Gol! Hasan Ali'nin sol kanattan gönderdiği topta Janssen tek vuruşta kaleyi düşündü, kaleci Lung topu kornere çeldi.

Kornerden gelişen pozisyonda Neustadter, topu kafa vuruşuyla ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 2-1.

'55 Editörün yorumu: Fenerbahçe ikinci yarıda, erken bulduğu golün yanı sıra ilk yarıya oranla daha düzenli bir oyun sergiliyor. Sarı-lacivertlilerde hücum oyuncuları topla daha fazla oynayarak dikine hareketleniyor.

'58 Kayserispor'da Güray Vural oyundan çıkıyor. Yerine giren oyuncu Fernando Boldrin.

'61 Kaleye doğru süratle hareketlenen Janssen'i faullü hareketle durduran Kucher, sarı kart gördü.

'62 Gol! Valbuena frikiği direkt kaleye kullandı, direkten dönen topu Josef tamamlayarak farkı ikiye çıkardı: 3-1.

'64 Mendes'in ceza sahasına gönderdiği topta altıpasa yakın mesafede topla buluşan Umut Bulut, topu farklı şekilde auta gönderdi.

'66 Fenerbahçe, 3. golün ardından çok güzel bir atak daha geliştirdi. Isla'nın sol kanada açtığı topta güzel kontrolün ardından plase vuruş yapan Ozan Tufan'ın şutu az farkla auta gitti.

'68 Gol! Deniz Türüç'ü serbest vuruşta kaleye ortaladığı topu Neto kendi ağlarına gönderdi: 3-2.

'72 Kameni! Nijeryalı kaleci boşa çıkarak hata yaptığı pozisyonda müthiş bir refleks göstererek topu kornere çeldi. Kayserisporlu Mendes için gole çevirmek adına oldukça kolay bir pozisyondu ancak Kameni izin vermedi.

'73 Ryan Mendes oyundan çıkıyor. Oyuna dahil olan isim Asamoah Gyan.

'76 Fenerbahçe'nin beraberlik golünü atan Ozan Tufan kenara geliyor. Ozan'ın yerine Mehmet Topal sahada.

'82 Fenerbahçe'de bu akşam çok fazla efor sarf eden ve gollerin hepsinde katkısı bulunan Valbuena, taraftarının alkışları arasında oyundan alınıyor. Giren oyuncu Alper Potuk.

'84 Janssen fiziğini iyi kullanarak tek başına golü zorladı. Kayserispor'un savunmacısı Kana-Biyik, zamanında müdahaleyle Hollandalı golcüye fırsat tanımadı.

'87 Janssen, Kucher'e dirsekle yaptığı faullü müdahalenin ardından sarı kart gördü.

'90+1 Fenerbahçe, çok oyuncuyla geldiği hücumda topu iyi çeviremeyerek hücum şansını kaybetti.

Roman Neustadter, Kana-Biyik'a faulü sonrası sarı kart gördü.

'90+2 Dirar'ın pasında Giuliano'nun ters ayakla yaptığı şut auta gitti. Kayserispor savunması bu dakikalarda çözülmüş durumda.

'90+3 Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın yerine İsmail Köybaşı oyunda.

90+5 Gol! Kayserispor, Kana-Biyik'ın ortasında Asamoah Gyan'ın golüyle skora dengeyi getirdi: 3-3

Golün santrası yapılmadı ve maç sona erdi.