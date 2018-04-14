T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'ye Sivas'ta maşaleli karşılama

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadele için Sivas'a geldi

14 Nisan 2018 00:26

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)-

Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında Fenerbahçe yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı mücadele için Sivas\'a geldi. 
Saat 18.50\'de İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı\'ndan özel uçakla Sivas\'a hareket eden kafile 1.5 saat süren yolculuk sonrası kente iniş yaptı. Fenerbahçe kafilesini çok sayıda taraftar Nuri Demirağ Havalimanı\'nda çiçek ve meşalelerle karşıladı. Havalimanında bulunan taraftarlar, futbolculara forma imzalatarak fotoğraf çektirdi. Daha sonra havalimanından takım otobüsü ile konaklayacağı otele gelen Fenerbahçe\'yi burada da çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Uzun süredir sakat olan Hollandalı golcü Vincent Janssen\'de kafilede yer alırken, takımla beraber kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticiler de Sivas\'a geldi. 
Sarı-Lacivertli kafile kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HüsnüAVCISİVASDHA Spor Toto Süper LigFenerbahçeDemir Grup SivassporSivasSabiha Gökçen HavaalanıNuri Demirağ HavalimanıHavalimanındaDahaUzunHollandalıVincent JanssenAziz YıldırımFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24