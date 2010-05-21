'Fenerbahçe'ye Löw geliyor!'

T24 - Sarı-lacivertli yöneticilerin, Dünya Kupası’ndan sonra Alman Milli Takımı’ndan ayrılacağını açıklayan tecrübeli teknik adam için Başkan Aziz Yıldırım’ı ikna etmeye çalıştıkları, Joachim Löw ile arzulanan hedeflere ulaşılabileceği görüşünün hakim olduğu öğrenildi.



Ligdeki başarısızlığın faturasını Teknik Direktör Christoph Daum’a çıkaran Fenerbahçe Yönetimi’nde, Joachim Löw seslerinin yükselmeye başladığı öğrenildi.



Daum ile yollarını kesinlikle ayırma kararı alan ve tazminat konusunu çözmeye çalışan sarı-lacivertli kulüp, bir yandan da takımın başına getireceği yeni teknik direktörü kendi içinde tartışmayı sürdürüyor.



Yöneticilerin büyük çoğunluğunun daha önce 1998-99 sezonunda görev yapan Löw ismi üzerinde birleştiği ve halen kararsız olan Başkan Aziz Yıldırım’a bu konuda baskı yaptıkları belirlendi. Dünya Kupası’nın ardından Alman Milli Takımı’nı bırakacağını açıklayan tecrübeli hocanın, Türkiye’yi ve Fenerbahçe’yi yakından tanıdığını düşünen yöneticilerin, arzulanan hedeflere Alman çalıştırıcı ile ulaşabilecekleri görüşünde oldukları bildirildi.



Bu arada Daum istifaya yanaşmadığı gibi Fenerbahçe Yönetimi’nin sert tavrı nedeniyle resti çekti. Bugün ülkesine gidecek olan Daum’un 6.4 milyon euro istediği, bu nedenle yönetimin sıkıntı yaşadığı kaydedildi.



Kaçan şampiyonluğun bedelinin sadece kendisine ödetilmeye çalışıldığını savunan Daum, sözleşmesi gereği önümüzdeki iki sezonun tüm maaşlarını istedi. Yönetimi şoka sokan bu istek, gerginliğe neden oldu. Bilindiği gibi sarı-lacivetli kulüp geçen sezon sonunda da görevine son verdiği İspanyol çalıştırıcı Luis Aragones’e yüklü bir tazminat ödemişti.





