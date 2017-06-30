Fenerbahçe'ye Lizbon'dan kötü haber

Transfer sezonunu Mehmet Ekici, Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena'yı renklerine bağlayarak açan Fenerbahçe'nin ilgilendiği forvet Seydou Doumbia, Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti. Sporting'in de kadrosuna katmak istediği bilinen Fildişi Sahilleri milli futbolcusu, burada yeşil-beyazlı kulüp yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Habertürk'te yer alan haberde; Roma forması giyen 29 yaşındaki golcü oyuncunun Portekiz ekibiyle söz kesmeye yakın olduğu belirtildi. Portekiz basınına göre; oyuncu bugün Lizbon ekibinin teklifine olumlu yanıt vererek kariyerine burada devam edebilir.

29 yaşındaki forvet, geçen sezon kiralık oynadığı İsviçre ekibi Basel'de forma giydiği 34 maçta 21 gol ve 2 asiste imza attı.