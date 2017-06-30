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Spor

Fenerbahçe'ye Lizbon'dan kötü haber

29 yaşındaki forvet, geçen sezon kiralık oynadığı İsviçre ekibi Basel'de 34 maça çıkarak 21 gol ve 2 asiste imza attı

30 Haziran 2017 13:32

Transfer sezonunu Mehmet EkiciNabil Dirar ve Mathieu Valbuena'yı renklerine bağlayarak açan Fenerbahçe'nin ilgilendiği forvet Seydou Doumbia, Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti. Sporting'in de kadrosuna katmak istediği bilinen Fildişi Sahilleri milli futbolcusu, burada yeşil-beyazlı kulüp yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Habertürk'te yer alan haberde; Roma forması giyen 29 yaşındaki golcü oyuncunun Portekiz ekibiyle söz kesmeye yakın olduğu belirtildi. Portekiz basınına göre; oyuncu bugün Lizbon ekibinin teklifine olumlu yanıt vererek kariyerine burada devam edebilir.

29 yaşındaki forvet, geçen sezon kiralık oynadığı İsviçre ekibi Basel'de forma giydiği 34 maçta 21 gol ve 2 asiste imza attı.

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