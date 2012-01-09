Fenerbahçe'ye iki dakika yetti

T24

İlk yarının bundan sonraki bölümünde, iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Dakika 45 olduğunda Kırmızı-Siyahlılar'dan Kerim Zengin, Stoch'a yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı. İlk yarı böyle sona erdi.Maçın ikinci yarısı değişikliklerle başladı. Aykut Kocaman; Gökay İravul'un yerine Caner'i; Semih'in yerine de Bienvenu'yü sahaya sürdü. Maç boyunca sahanın en iyilerinden olan Stoch, 74. dakikada sahneye çıkarak güzel bir vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1. Bu golden 1 dakika sonra Cristian Baroni, Alex'in güzel pasını değerlendirdi ve skor 2-1'e geldi. Fenerbahçe, öne geçtikten sonra maçı da kontrolü altına aldı. Abdullah Ercan'ın öğrencileri, skora yeniden denge getirebilmek için fırsatlar ararken, Fenerbahçe de hızlı ataklarla rakip kalede gol aradı. 90. dakikada Kaptan Alex'in pasında Mehmet Topuz, skoru belirleyen golü attı: 3-1.Hakem Kamil Abitıoğlu, maçı bütüren düdüğü çaldıktan sonra hakemi alkışlarla protesto eden Gaziantepspor'lu El Yasa kırmızı kart gördü.