Fenerbahçe'ye Barcelona'dan transfer; 2 milyon Euro'luk kiralama teklifi yapıldı

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turu yaklaşırken Fenerbahçe transfer arayışlarına hız verdi. İddiaya göre Sarı-Lacivertliler Rafael Alcântara, bilinen adıyla Rafinha için Barcelona'ya teklifte bulundu.

Sport'un haberine göre Sportif Direktör Damien Comolli'nin önderliğinde transfere hız veren Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilya'lı futbolcu için resmi teklifini yaptı.

2 milyon Euro kiralama teklifi

Sarı-Lacivertliler, Rafinha için Barcelona'ya 2 milyon euro kiralama teklifinde bulunduğu ifade edildi.

Futbolcunun maliyetinden bir nebze kurtulmak isteyen Katalan ekibinin bu transfere onay verdiği belirtilirken, oyuncunun daha büyük liglerde forma giymek istediği de aktarılan bilgiler arasında.