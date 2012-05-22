Fenerbahçe'nin yeni yöneticilerinden Zülfikari: Benim için de sürpriz oldu

Ali Koç, Nihat Özdemir, Cihan Kamer ve Serhat Çeçen gibi şirketlerinin toplam ciroları 80 milyar lirayı aşan işadamları Fenerbahçe’deki görevlerini bıraktı. Buna karşılık Başbakan Erdoğan’ın dünürünün oğlu Ahmet Ketenci, Cumhurbaşkanı Gül’e yakın bürokrat Talat Yılmaz yeni yönetimdeki yerlerini aldılar.

Hürriyet'in haberine göre, şike soruşturması nedeniyle 10 aydır tutuklu olan Aziz Yıldırım’ın tek aday olarak katılıp 10. kez başkan seçildiği F.Bahçe’nin yeni yönetiminde köklü değişiklikler oldu. Para babaları gitti, yerlerine daha çok Başkan Aziz Yıldırım’a ve iktidara yakın isimler geldi.

10 milyar dolar

İsfendiyar ZÜLFİKARİ: Forbes Dergisi’ne göre Türkiye’nin en zengin 66. iş adamı olan İsfendiyar Zülfikari, iktidara da yakın bir isim. Kurduğu Akdeniz Factoring Şirketi ile hükümete yakın isimlere leasing firması aracılığı ile iş yaptığı da biliniyor. Turkuaz Petrol’ün de sahibi olan İsfendiyar Zülfikari’nin başında bulunduğu Züfikarlar Grubu’nun 2016 yılındaki ciro hedefi 10 milyar dolar. Boston College’tan mezun olan ve babası İskender Zülfikari’nin vefatı nedeniyle henüz 25 yaşında şirketler grubunun başına geçen Zülfikari, “Listeye girdiğimi son anda öğrendim. F.Bahçe’nin yönetimine girmek benim için de sürpriz oldu” dedi.

Başbakan'ın dünürünün oğlu

Ahmet KETENCİ: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük oğlu olan Ahmet Burak Erdoğan’ın eşi Sema Erdoğan’ın abisi olan Ahmet Ketenci, henüz 31 yaşında ve Bel-Tur’un pazarlama müdürü olarak çalışıyor. Ahmet Ketenci, Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nda Ömer Temelli ile birlikte çalışacak ve sarı lacivertlilerin yönetiminde önemli görevler üstlenecek isimlerden biri.

Başkan Aziz Yıldırım’ın doktoru

Mustafa S.ERKAN: Çağlayan’daki her duruşmaya gidenler onu çok yakından tanıyor. Üroloji uzmanı olan Mustafa Serdar Erkan, Yıldırım ailesine yakınlığı ile biliniyor. Aziz Yıldırım’ı hiçbir duruşmada yalnız bırakmayan operatör doktor Serdar Erkan, ailenin doktoru olarak biliniyor. Mustafa Serdar Erkan’ın yeni yönetimde nasıl bir görev alacağı ise merak konusu.

Cumhurbaşkanı Gül’e yakın

Talat YILMAZ: O da AK Parti hükümetine yakın bir isim olarak gösteriliyor. Daha önce Kızılay Genel Müdürlüğü de yapan bir bürokrat. Fenerbahçe’nin her kongresinde divan başkanlığı yapan Talat Yılmaz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakınlığı ile bilinen bir isim. TFF’nin yönetiminde de yer alan Talat Yılmaz, Fenerbahçe Yönetimi’ne seçildiği için federasyondaki görevinden birkaç gün içerisinde ayrılacak.

O da bir avukat

Tolga Deniz AYTÖRE: Türkiye’nin önemli spor hukuk-çularından biri. Eski Tahkim Kurulu Başkan Vekili olan Deniz Aytöre, Şekip Mosturoğlu ile aynı dönem İstanbul Hukuk Fakültesi’nde okumuş. Aytöre aynı zamanda şike davası sürecinde sarı lacivertli kulübe danışmanlık yapan avukatlardan.

Mali uzmanı

Tahir PEREK: Fenerbahçe’de daha önce de yöneticilik yapmış bir isim olan Tahir Perek’in siyasi geçmişi var. ANAP’a yakın bir isimdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olan Tahir Perek, Fenerbahçe’nin mali işlerine bakacak.

Topbaş’ın oğlu

Hüseyin E.TOPBAŞ: Fenerbahçe Yönetimi’nde geçtiğimiz dönem yedek üye olarak görev yapan Hüseyin Ersan Topbaş bu dönemde asil üye olarak görevinde devam edecek. İstanbul BŞB başkanı Kadir Topbaş’ın oğlu olan Hüseyin Ersan Topbaş yeni dönemde daha aktif bir görev üstlenecek.