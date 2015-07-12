Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Van Persie İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Manchester United'tan transfer ettiği Robin Van Persie'yi İstanbul'a geldi. Van Persie ve ailesini taşıyan özel uçak Sabiha Gökçen Havaalanı'na indi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası'ndaki kampta gazetecilere yaptığı açıklamada "Van Persie pazar günü İstanbul'a gelecek" demişti.

Fenerbahçe sosyal medya hesabından 32 yaşındaki Hollandalı golcünün uçağa dönüş görüntülerinin resmini paylaştı. Oyuncu da daha sonra kendi kişisel hesabından uçağa biniş görüntüsünü paylaştı.

Hollandalı yıldız futbolcu saat 20.00 gibi Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Burada Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Van Persie, sarı-lacivertli atkı ile poz verdi. Taraftarlar mesale yakıp marşlarla Hollandalı yıldızı karşıladı. Van Persie ise taraftarları el ile selamlayarak sevgi gösterilerine karşılık verdi. Öte yandan taraftarların içeri girmemesi için demir bariyer kuruldu.

İstanbul'a ayak bastıktan sonra gazetecilere konuşan Van Persie, şunları söyledi:

"Gerçekten kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim, Ailem ile çok güzel saatler geçirdik. Burada beni karşılamaya gelen Fantastik taraftarlar var, onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum.

Dirk Kuyt ile uzun süredir bir arkadaşlığımız var, milli takımdan da arkadaşım, fikirlerini sordum ve bana çok olumlu görüşler bildirdi. Maçlarda umarım taraftarları her zaman mutlu ederim."