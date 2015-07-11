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Spor

Fenerbahçe, Van Persie'nin İstanbul'a geliş tarihini açıkladı

Manchester United'ın Hollandalı yıldızı, sarı lacivertlilere imza atmak için geliyor

11 Temmuz 2015 13:38

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Manchester United'ın Hollandalı yıldızı Robin Van Persie'nin yarın akşam (12 Temmuz 2015) sarı lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a geleceğini söyledi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, dün akşam  bir grup basın mensubunu sarı lacivertli kulübün Topuk Yaylası Tesisleri'nde ağırladı.

Eurosport'ta yer alan habere göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aziz Yıldırım'ın,  Robin van Persie haberleriyle ilgili olarak 'van Persie Fenerbahçe'de. Pazar akşam 22'de İstanbul'da olacak' dedi.

Öte yandan Yıldırım, Lig TV muhabiri Alper Yemeniciler'e; "İki transfer arasında anlaşma sağlandı, sözleşme imzalandı. Bu transferden, ancak biz istersek vazgeçilebilir" dediği öğrenildi. Ayrıca, A Spor'dan Serkan Korkmaz'a da; "Robin van Persie, pazar günü buraya gelecek" dediği kaydedildi.

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