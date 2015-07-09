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Spor

İlhan Ekşioğlu: Van Persie'nin İstanbul'a geliş tarihini sizlere bildireceğiz

Hollandalı yıldızın Pazar günü İstanbul'a geleceği iddia ediliyor

11 Temmuz 2015 01:27

Fenerbahçe'de yönetici İlhan Ekşioğlu, Manchester United Teknik Direktörü Louis van Gaal'in Robin Van Persie transferi konusundaki olumsuz yorumlarının ardından bir açıklama yaptı.

Van Gaal'ın "Robin van Persie'nin gideceğini hissedersek bunu açıklarız. Ancak şu an böyle bir şey hissetmiyoruz" sözleri üzerine Twitter'daki kişisel hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ekşioğlu, "Robin van Persie transferinde kulübü ve kendisi açısından hiçbir problem yoktur İstanbul'a geliş tarihini sizlere bildireceğiz" dedi.

 

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