Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson: "Bu forma için en iyisini yapacağım"

\"Bir rüyayı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum\"

Comolli: \"Jailson aradığımız niteliklere uygun bir futbolcu\"

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe\'ye Gremio takımından kadroya katılan Brezilyalı futbolcu Jailson Marques Siqueira, transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, bir rüyayı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Sportif Direktör Damien Comolli ise Jailson\'un takım için aranılan niteliklere uygun bir futbolcu olduğunu belirtti.

Damien Comolli ve Jailson Marques Siqueira, kulüp binasında imzaların atılmasının ardından Fenerbahçe Televizyonu\'na konuştu.

JAİLSON MARQUES SİQUEİRA: \"BİR RÜYAYI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM\"

Bir rüyayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek söze başlayan Jailson Marques Siqueira, \"Çok mutluyum; çünkü bir rüyayı gerçekleştirdim. En kısa sürede bu formayı giymek istiyorum\" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe\'nin bazı maçlarını izlediğini de dile getiren Jailson, \"Alex de Souza ve Roberto Carlos\'tan dolayı Fenerbahçe\'nin bazı maçlarını izleme imkanı bulmuştum. Aynı zamanda Cristian da benim arkadaşım\" dedi.

Son olarak taraftara seslenen Brezilyalı yıldız, \"Bana gösterdikleri sevgi için çok teşekkür ediyorum. Emin olabilirler ki bu forma için elimden gelenin en iyisini ve en fazlasını yapacağım\" diyerek sözlerini noktaladı.

COMOLLİ: \"JAİLSON ARADIĞIMIZ NİTELİKLERE UYGUN BİR FUTBOLCU\"

Fenerbahçe formasını giyebilecek niteliklere sahip bir futbolcuyu kadrolarına kattıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Sportif Direktör Damien Comolli, \"Biz daha önceden belirlediğimiz stratejiye uygun olarak hareket ediyoruz. Genç ve yetenekli oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Jailson, ön libero pozisyonunda oynuyor ancak atak kısmında da takıma katkı sağlayabilen bir isim. Teknik bir futbolcu, kuvvetli bir fiziğe sahip ve yaşına göre çok başarılı. Brezilya Série A\'da ve Copa Libertadores\'de oynadı. Son olarak eski kulübü Gremio\'nun çeyrek finale çıktığı maçta da görev almıştı. Aradığımız niteliklere uygun bir futbolcu\" dedi.

Transfer dönemi boyunca sakin kalarak, Fenerbahçe için doğru kararları vermeye çalıştıklarını ifade eden Comolli, \"Biz, doğru kararı vermek için sakin kalmaya ve panik yapmamaya çalışıyoruz. Ancak şundan eminim ki; transfer sezonu kapandığında, transfer sezonunun başındakinden çok daha güçlü bir seviyede olacağız\" şeklinde konuştu.

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