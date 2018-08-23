Fenerbahçe'nin yeni transferi Frey İstanbul'a geldi

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)

Fenerbahçe\'nin İsviçre\'nin Zürih takımından transfer ettiği Michael Frey İstanbul\'a geldi.

Fenerbahçe\'nin İsviçre\'nin Zürih takımından bonserservisi konusunda anlaştığı 24 yaşındaki futbolcu Michael Frey İstanbul\'a geldi. Türk Hava Yolları\'nın tarifeli seferiyle İstanbul\'a gelen İsviçreli golcüyü Fenerbahçeli yetkililer az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlarla fotoğraf çekilen Frey daha sonra havalimanından ayrıldı

24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Frey\'in pasaport kontrolünden geçişi

- Alanda yürüyüsü

- Alandan ayrılışı