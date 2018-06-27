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Spor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Philip Cocu, İstanbul'a geldi

47 yaşındaki teknik direktör için bugün saat 18:30'da imza töreni düzenlenecek

27 Haziran 2018 19:55

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Hollandalı Phillip Cocu İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli takım Hollandalı teknik direktör ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Phillip Cocu olmuştu. Hollandalı teknik adam İstanbul'a geldi.

47 yaşındaki teknik direktör için bugün saat 18:30'da imza töreni düzenlenecek. Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Teknik direktörlük kariyerine PSV Eindhoven'da başlayan genç teknik direktör 4 yıl boyunca çalıştırdığı takımında 3 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Cocu futbolculuk kariyerinde ise Barcelona, PSV Eindhoven, Vitesse ve AZ Alkmaar formaları giymişti.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Philip Cocu, İstanbul'a geldi

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