Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Philip Cocu, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Hollandalı Phillip Cocu İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli takım Hollandalı teknik direktör ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Phillip Cocu olmuştu. Hollandalı teknik adam İstanbul'a geldi.
47 yaşındaki teknik direktör için bugün saat 18:30'da imza töreni düzenlenecek. Cocu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Teknik direktörlük kariyerine PSV Eindhoven'da başlayan genç teknik direktör 4 yıl boyunca çalıştırdığı takımında 3 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
Cocu futbolculuk kariyerinde ise Barcelona, PSV Eindhoven, Vitesse ve AZ Alkmaar formaları giymişti.