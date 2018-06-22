T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu!

PSV: "Fenerbahçe'de başarılar dileriz" İSTANBUL / DHA PSV Eindhoven Kulübü, yollarını ayırdıkları teknik direktör Phillip Cocu'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu

22 Haziran 2018 15:42

PSV: \"Fenerbahçe\'de başarılar dileriz\"

İSTANBUL / DHA

PSV Eindhoven Kulübü, yollarını ayırdıkları teknik direktör Phillip Cocu\'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.
Hollanda ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, \"Beş sezon ve altı kupa... Phillip; öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder, Fenerbahçe\'de başarılar dileriz\" ifadelerini kullandı.
PSV Eindhoven ayrıca, Cocu\'nun yerine Mark van Bommel\'in teknik direktör olarak göreve getirildiğini açıkladı.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PSVDHA PSV Eindhoven KulübüPhillip Cocu FenerbahçeHollandaPhillip;FenerbahçePSV EindhovenCocuMarkBommelFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24