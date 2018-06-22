Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu!

PSV: \"Fenerbahçe\'de başarılar dileriz\"
İSTANBUL / DHA
PSV Eindhoven Kulübü, yollarını ayırdıkları teknik direktör Phillip Cocu\'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.
Hollanda ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, \"Beş sezon ve altı kupa... Phillip; öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder, Fenerbahçe\'de başarılar dileriz\" ifadelerini kullandı.
PSV Eindhoven ayrıca, Cocu\'nun yerine Mark van Bommel\'in teknik direktör olarak göreve getirildiğini açıkladı.
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