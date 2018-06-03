Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Aziz Yıldırım\'ın 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı sona erdi

Ali Koç, 20 bin 736 oyun 16 bin 92\'sini aldı

Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu\'nda başkanlığa Ali Koç seçildi.

Ülker Stadyumu\'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92\'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37\'nci başkanı oldu. 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı sona eren Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oyda kaldı. Saat 10.00\'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.30 sıralarında tamamlanırken, tüm sandıklarda sayıma geçildi. Yaklaşık bir saatlik sayımın ardından birçok sandıkta sonuç belli olurken, Ali Koç rakibi Aziz Yıldırım\'a karşı büyük bir üstünlük kurdu ve sandıkların sayımının tamamlanmasını beklemeden tebrikleri kabul etmeye başladı.

Ali Koç seçim zaferini stat içerisinde kongre üyeleriyle doyasıya kutlarken, daha sonra Ülker Stadyumu\'nun çatısına çıkarak kendisini stat dışında destekleyen sarı lacivertli taraftarları selamladı.

Öte yandan 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı sona eren Aziz Yıldırım\'ın sayımın tamamlanmasını beklemeden oylamanın yapıldığı Ülker Stadyumu\'ndan ayrıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Koç\'un tebrikleri kabul etmesi

- Taraftarlardan detaylar

- Stattan detaylar

- Stat dışından kutlamalar

- Genel detaylar