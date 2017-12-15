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Spor

Fenerbahçe'nin 'Van Persie' planı

Hollandalı forvet yurdışından gelen tekliflere olumlu yanıt vermezse kadroya alınmayacak

15 Aralık 2017 12:18

Sarı-lacivertlilerin tepki üstüne tepki gösterdiği Robin van Persie, yurt dışından gelen tekliflere olumlu yanıt vermezse 2. yarıda kadroya alınmayacak.

Fenerbahçe'de Robin van Persie krizi her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Sezon başında en ihtiyaç duyulan dönemde ‘Sakatım’ diyerek forma giymekten kaçınan, daha sonra milli takıma gidip antrenmanda döktürdüğü videoları paylaşan 34 yaşındaki Hollandalı, o günden beri birçok kez camiayı sinirlendirdi.

Aylardır formasından uzak kalan tecrübeli forvetin, Fenerbahçe'nin maçlarının olduğu gün keyif sürmesi sabırları taşıran son damla oldu. Maç günleri kah Boğaz’da gezen, ailesiyle yemek yerken videolarını paylaşan oyuncu, son günlerde taraftarların da tepkisini çekmeye başladı.

Bu durumun kulübün imajını yeterince zedelediğine inanan yöneticiler, Hollandalı hakkında kesin karar aldı. Buna göre Amerika’dan LA Galaxy takımının talip olduğu futbolcu devre arası ya takımdan gidecek ya da kadro dışı bırakılacak.

RvP direnirse, Eljif Elmas listeye eklenecek

Amerika'dan gelen teklife sıcak bakmadığı öğrenilen Persie’nin yabancı kontenjanını doldurmasından rahatsız olan idareciler, oyuncunun sezon sonuna kadar Türkiye’de kalmak için direnmesi durumunda onun yerine genç Eljif Elmas’ın adını listeye ekleyecek. Kanarya’da ocakta Fernandao’nun yanı sıra bir yabancının daha gönderilmesi gündemde. (Vatan)

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