Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Deivid de Souza antrenör oldu

​Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Deivid de Souza, ülkesi Brezilya'nın en büyük kulüplerinden Cruzeiro'nun teknik direktörü oldu. Alex de Souza, Felipe Melo, Nobre, Cris ve Edu gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran lacivert beyazlı kulübün müzesinde 4 Brezilya Ligi, 4 Brezilya Kupası ve 2 Libertadores Kupası bulunuyor.

Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cruzeiro, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Deivid de Souza'yı teknik direktörlük görevine getirdi.

Cruzeiro Kulübü'nden yapılan açıklamada, Mano Menezes'in görevden ayrılmasının ardından takımın gelecek sezon için 36 yaşındaki Brezilyalı Deivid de Souza'ya emanet edildiği belirtildi.

Geçen sezon Brezilya Serie A'da 55 puan toplayan Cruzeiro, şampiyonluğa ulaşan Corinthians'ın 26 puan gerisinde 8. olmuştu.

İlk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayacak Deivid, daha önce Flamengo ve Cruzeiro'da yardımcı antrenörlük görevi üstlenmişti.

Deivid, futbolculuk kariyerinde 2006-2010 yıllarında giydiği Fenerbahçe formasının yanı sıra ülkesinde Santos, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Coritiba, Fransa'da Bordeaux ve Portekiz'de Sporting Lizbon takımlarında top koşturmuştu.

1921 yılında kurulan Cruzeiro'da, yolu Türkiye'ye düşen Alex de Souza, Edu, Maldonado, Nobre, Felipe Melo ve Cris de forma giydi.