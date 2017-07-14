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Spor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Sarı-lacivertlilerin rakibini belirleyecek maç 20 Temmuz'da oynanacak

14 Temmuz 2017 17:12

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibini belirleyecek kura İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Kuraya göre, sarı-lacivertlilerin rakibi, Sturm Graz-Mladost Podgorica eşleşmesinin galibi olacak.

Karadağ ekibi Mladost Podgorica, ilk maçta Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe'nin rakibini belirleyecek olan maç, 20 Temmuz'da oynanacak.

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Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden Mladost Podgorica, Karadağ Ligi'ni geçen sezon 3'üncü sırada bitirirken, Sturm Graz da Avusturya Ligi'nde 3'üncü sırada yer almıştı.

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