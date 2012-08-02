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Spor

Fenerbahçe'nin tur umudu Romanya'ya kaldı

23 aylık aradan sonra ilk Avrupa maçına çıkan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme ilk tur maçında Şükrü Saracoğlu'nda Vaslui ile 1-1 berabere kaldı

02 Ağustos 2012 02:48

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına evinde ağırladığı Romanya'nın Vaslui takımıyla 1-1 berabere kaldı. Rövanş maçı, 8 Ağustos'ta Romanya'da oynanacak.

Rakip 75. dakikada Antal ile öne geçerken, Fenerbahçe'nin golü ise 90. dakikada Bekir İrtegün'den geldi. 
 
Fenerbahçe'nin 75. dakikada Antal'ı durduramadığı pozisyonun diğer kahramanları ise sarı lacivertlilerin 2 yeni transferi Mehmet Topal ve Egemen Korkmaz oldu. Mehmet Topal'ın geri pası Egemen'i zor durumda bırakırken, milli oyuncu topu kontrol edemedi ve Rumen ekibinde araya giren Antal bu hataları affetmedi ve golü attı.  Egemen ve Mehmet Topal'ın hatasını telafi eden isim ise Alex'in ortasında 90. dakikada kafayla topu filelere gönderen Bekir İrtegün oldu.
 
 

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

 
 
Saracoğlu'nda Vaslui ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe haftaya Romanya'da oynanacak rövanş maçında tur atlayabilmesi için rakinini öncelikle yenmesi gerek. 0-0'lık bir sonuçla Vaslui tur atlayacak 1-1'de maç uzayacak, 2-2 ve daha gollü beraberliklerde sevinen sarı lacivertliler olacak.
 

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