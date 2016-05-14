T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin tribün lideri Sefa'nın ölüm nedeni uyuşturucu mu?

Sefa Kalya ocak ayında İstanbul Taksim'de konakladığı otelde ölü bulunmuştu

14 Mayıs 2016 11:29

Genç Fenerbahçeliler'in lideri Sefa Kalya'nın ocak ayında İstanbul Taksim'de, konakladığı bir arkadaşına ait otelde ölü olarak bulunmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "şüpheli ölüm" soruşturması tamamlandı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, savcılığa ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda Kalya'nın kokain zehirlenmesi sonucu vefat ettiğine yer verildi.

Rapor üzerine Sefa Kalya'nın kendi iradesiyle almış olduğu uyuşturucu maddeye bağlı olarak vefat ettiği kaydedilerek takipsizlik kararı verildi.

ETİKETLER

sefa kalyafenerbahçegenç fenerlilerölüm nedeni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24