Fenerbahçe'nin tribün lideri Sefa'nın ölüm nedeni uyuşturucu mu?

Genç Fenerbahçeliler'in lideri Sefa Kalya'nın ocak ayında İstanbul Taksim'de, konakladığı bir arkadaşına ait otelde ölü olarak bulunmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "şüpheli ölüm" soruşturması tamamlandı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, savcılığa ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda Kalya'nın kokain zehirlenmesi sonucu vefat ettiğine yer verildi.

Rapor üzerine Sefa Kalya'nın kendi iradesiyle almış olduğu uyuşturucu maddeye bağlı olarak vefat ettiği kaydedilerek takipsizlik kararı verildi.