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Spor

Fenerbahçe'nin transferde ilk hedefi Cheek

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Chelsea'nin genç oyuncusu ile yakından ilgilendiğini yazdı

02 Kasım 2016 11:58

Ada basını İspanyol yıldızın adını sarı-lacivertlilerle yan yana yazsa da Kanarya’nın gündeminde İngiliz Ruben Loftus Cheek var. 

Fenerbahçe eksiklerini kapatmak için şimdiden çalışmalarına başladı. Yaz aylarında kadro planlaması yapılırken ofansif orta sahayı pas geçtiği için çok eleştirilen yönetim, gözünü İngiltere’ye çevirdi.

Vatan gazetesinin haberine göre; 20 yaşındaki ofansif orta sahayı bir süredir takip eden sarı-lacivertlilerin transferden sorumlu yetkilileri, İngiliz futbol adamlarından da olumlu görüş aldı.

1.91’lik boyuyla 2. bölgede etkili olan futbolcu, Chelsea’de bu sezon 5 resmi karşılaşmada görev yaparken, İngiltere’nin U21 takımında da şans buldu.

 

Alternatifi van Ginkel

 

Devre arasında bu oyuncuyu kiralamak isteyen Kanarya, transfere kaynak yaratmak için yurt dışından talipleri olan Fernandao ve van Der Wiel’i elden çıkartabilir.

Sarı-lacivertlilerin Chelsea’den takip ettiği bir diğer oyuncu ise van Ginkel.

Dick Advocaat’ın yakından tanıdığı 23 yaşındaki orta sahanın transferinin önündeki en büyük engel oyuncunun uzun süren bir diz sakatlığı yaşaması.

 

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