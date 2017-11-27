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Spor

Fenerbahçe'nin tek rakibi Palmerias

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe'nin ara transferde orta sahaya çare olarak düşündüğü Santoslu Lucas Lima'da tek rakibinin Palmerias olduğu bildirildi

27 Kasım 2017 13:20

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe\'nin ara transferde orta sahaya çare olarak düşündüğü Santoslu Lucas Lima\'da tek rakibinin Palmerias olduğu bildirildi.
2017\'nin sonunda Santos\'tan ayrılacak Brezilyalı 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, daha önce ülke dışına çıkmadığı için Fenerbahçe-Palmerias tercihi konusunda zorlandığı ifade edildi.
Brezilya\'nın sol ayaklı ve yetenekli oyuncularından biri olarak kabul edilen Lima için Beşiktaş da devreye girmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Ülke dışına çıkmaya sıcak bakmayan Lima\'nın 31 Aralık\'ta sözleşmesi bitiyor. Brezilyalı oyuncunun Fenerbahçe\'ye kapıları kapatmadığı, menajerleriyle sürekli temas halinde olduğu vurgulandı.
Fenerbahçe\'nin Lucas Lima konusunda kararlı olduğu, önerilecek imza parası ve iyi şartlar nedeniyle Aralık ayı içinde net sonucun alınacağı da ifade edildi.  
 

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