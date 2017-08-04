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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Vardar'ın oyuncusu Nikolov: Fenerbahçe güçlü ama korkmuyoruz

"Fenerbahçe her zaman yıldızlardan kurulu bir takım ama biz de elimizden geleni yapacağız"

04 Ağustos 2017 20:18

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Vardar'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Boban Nikolov, Fenerbahçe'nin çok güçlü bir takım olduğunu fakat takım olarak korkmadıklarını söyledi.

 Sarı-lacivertli kulübün her zaman yıldızlardan kurulu olduğunu bildiklerini belirten Nikolov, takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Vardar'ın 26 yaşındaki futbolcusu Stefan Spirovski de Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Türkiye'de her sezon şampiyonluğa oynayan ve Avrupa'da yer alan bir takım. İki ilginç maç olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Madekon takımın 30 yaşındaki deneyimli oyuncusu Damir Kojashevikj de şöyle konuştu:

"Muhtemel rakipler arasından dürüst olmak gerekirse en zoru bize düştü. Kopenhag maçında son 15 dakika hariç iyi mücadele ettik ve herkesle başa çıkabileceğimizi gösterdik. Fenerbahçe'den korkmuyoruz. İyi oyuncuları var ama futbol bir takım oyunu. Takım ruhuyla kazanan taraf biz olacağız."

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