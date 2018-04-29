Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz nasıl bir takım?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sturm Graz ile bugün TSİ 20.00'de karşılaşıyor.

Avusturya'nın Graz kentinden oynanacak maç öncesinde Sturm Graz'la ilgili bilgileri derledik.

Sturm Graz'ı Alman teknik direktör Franco Foda çalıştırıyor. Kariyerinin büyük çoğunluğunu Avusturya ekibinin başında geçiren 51 yaşındaki teknik adam, 2010-2011 sezonunda kazanılan lig şampiyonluğunda da takım başındaydı.

Foda, takımını sahaya 4-2-3-1 düzeniyle çıkarıyor.

24.1 yaş ortalamasına sahip Sturm Graz kadrosunun piyasa değeri 14.65 milyon euro. Geçen sezon 17 gol kaydeden kaptan Deni Alar, savunma bekleri Fabian Koch ve Charalampos Lykogiannis ile yeni transfer Peter Zulj takımın dikkat çeken isimleri.

Geçen sezon Avusturya liginin en az gol yiyen takımı olan Sturm Graz, UEFA Avrupa Ligi'nde bir önceki turda Karadağ'ın Podgorica takımıyla eşleşti.

Evinde 1-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 3-0 kazanan Sturm Graz, 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

1983-1984 sezonunda o dönem UEFA Kupa Galipleri Kupası adıyla oynanan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Avusturya ekibi, ulusal anlamda en başarılı olduğu 1995-1999 yılları arasında uluslararası arenada kayda değer bir başarı elde edemedi.

1998-1999 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan siyah-beyazlılar, bu sezondan sonra 2 sezon daha üst üste Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

2000-2001 sezonunda Galatasaray'ın da yer aldığı ilk tur grubunu lider bitiren Graz, ikinci tur gruplarında kupaya veda etti ve bu sezondan sonra 2002-2003, 2009-2010 ve 2011-2012 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer aldı.

1909'da işçiler tarafından kurulan ve renkleri siyah-beyaz olan Sturm Graz, sonuncusu 2010-2011 sezonunda olmak üzere 3 Avusturya Ligi şampiyonluğunu elinde bulunduruyor.

Geçen sezon 10 takımlı Avusturya ligini, iyi başlamasına rağmen sezonun ikinci yarısındaki düşüşle 3. sırada bitiren Graz, maçlarını 1997'de açılan ve orijinal adı Graz şehrinde doğan ünlü aktörün isminin verildiği Arnold Schwarzenegger Stadı olan 15.312 kapasiteli Merkur Stadı'nda oynuyor.

Siyah-beyazlı ekip maçlarını genellikle dolu ve ateşli tribünlere karşı oynuyor.

Daha önce Türk takımlarıyla 4 defa karşılaşan Sturm Graz, bu karşılaşmaların tamamını Galatasaray'a karşı oynadı. Avusturya temsilcisi 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılarla aynı grupta yer almış, evindeki karşılaşmayı 3-0 kazanırken, İstanbul'daki mücadele 2-2 sonuçlanmıştı.

Sturm Graz ile Galatasaray, 2009-2010 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Avusturya ekibi İstanbul'dan 1-1'lik sonuçla ayrılırken, evinde de 1-0'lık skorla galip gelmişti.