Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht deplasmanda güldü

Waasland-Beveren - Anderlecht: 1-2

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu\'ndaki rakiplerinden Anderlecht, Belçika Pro Lig 14\'üncü hafta müsabakasında Waasland-Beveren\'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Freethiel Stadyumu\'nda oynanan müsabakada gol perdesini 12\'nci dakikada Landy Dimata açtı. Dimata, 12\'nci dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirirken, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 73\'üncü dakikada Antonio Milic\'in ikinci sarı kartını görmesiyle 10 kişi kalan Anderlecht, 83\'te Adrien Trebel ile farkı 2\'ye çıkarttı. 90\'ıncı dakikada Bubacarr Sanneh kendi ağlarına yolladığı topla skoru 2-1\'e getirirken, maçın da skorunu tayin etmiş oldu.

Bu sonuçla Anderlecht puanını 27\'ye yükseltirken, Waasland-Beveren 11 puanda kaldı.

Fenerbahçe ile Anderlecht, 8 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu\'nda karşı karşıya gelecek.