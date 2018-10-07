Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht deplasmanda galip geldi

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu\'nda Fenerbahçe\'nin rakibi olan Belçika ekibi Anderlecht, Zulte Waregem\'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Anderlect\'in gollerini 63\'üncü dakika Zakaria Bakkali ve 78\'inci dakikada Gerkens kaydederken, ev sahibi ekibin tek golünü ise 90+3\'üncü dakikada Buffel attı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertlilerin Avrupa\'daki rakibi Anderlecht, Belçika Ligi\'nde puanını 20\'ye yükselterek 3\'üncü sırada yer alırken, Zulte Waragem ise 5 puan ile 15\'inci sırada bulunuyor.