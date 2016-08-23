Fenerbahçe'nin radarındaki Hollandalı PSV'ye imzayı attı

Fenerbahçe'de özellikle yeni teknik direktör Dick Advocaat'ın orta saha için düşündüğü isimler arasında yer alan Newcastle'lı Siem de Jong, bir yıllığına PSV'ye kiralandı.

Newcastle ile yollarını ayıracağını açıklayan ve Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesi ile Sarı Lacivertli kulübün radarına girdi ancak oyuncu kariyerini Hollanda'da sürdürmek istediğini belirtti ve kiralık olarak PSV'nin yolunu tuttu.

Siem de Jong, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 18 maça çıktı ve 1 asistlik performansa imza attı.

27 yaşındaki tecrübeli oyuncu Hollanda Milli Takımı formasını 6 kez giydi.