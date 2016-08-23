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Spor

Fenerbahçe'nin radarındaki Hollandalı PSV'ye imzayı attı

Siem de Jong, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 18 maça çıktı ve 1 asistlik performansa imza attı

23 Ağustos 2016 01:03

Fenerbahçe'de özellikle yeni teknik direktör Dick Advocaat'ın orta saha için düşündüğü isimler arasında yer alan Newcastle'lı Siem de Jong, bir yıllığına PSV'ye kiralandı.

Newcastle ile yollarını ayıracağını açıklayan ve Dick Advocaat'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesi ile Sarı Lacivertli kulübün radarına girdi ancak oyuncu kariyerini Hollanda'da sürdürmek istediğini belirtti ve kiralık olarak PSV'nin yolunu tuttu.

Siem de Jong, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 18 maça çıktı ve 1 asistlik performansa imza attı.

27 yaşındaki tecrübeli oyuncu Hollanda Milli Takımı formasını 6 kez giydi.

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