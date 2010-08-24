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FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE DEMICHELIS VE MEXES YOK İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2010 18:36

-FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE DEMICHELIS VE MEXES YOK İSTANBUL (A.A) - 24.08.2010 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Bayern Münih'te forma giyen Martin Demichelis ve Roma'da oynayan Philppe Mexes için herhangi bir transfer çalışması yapılmadığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Bugünkü bazı gazetelerde Bayern Münih'te forma giyen Martin Demichelis'in yanı sıra yine bir savunma oyuncusu Romalı Philippe Mexes'in kulübümüze transfer olacağına dair bazı asılsız haberler yer almaktadır. Kulübümüzün adı geçen oyunculara dair herhangi bir transfer çalışması bulunmamaktadır. Bu iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz'' denildi.

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