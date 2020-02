Fenerbahçe'nin kürekçileri şampiyon oldu

İSTANBUL,(DHA)

Sapanca\'da yapılan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası\'nda mücadele eden Fenerbahçe Kürek Takımı, U19 ve Büyük Erkeklerde şampiyon oldu.

Türkiye Kürek Federasyonu\'nun faaliyet programında yer alan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 11-12 Ağustos tarihlerinde Sapanca Gölü Kırkpınar Parkuru\'ndaki gerçekleştirilirken, yarışlara 16 kulüpten 145\'i kadın 347 sporcu katıldı.

İlk gün yarışlarında U19 dört çiftede Ozan Kalyoncu, Can Doğukan Çevik, Furkan Uygun, Hazar Han Çağlayangil ve dümenci Sarp Doruk Kayan birinci oldu. Dün yaşanan hava muhalefeti nedeniyle bugüne ertelenen U19 tek çifte yarışında Can Doğukan Çevik, U19 iki çifte yarışında ise Mert Kasım ile Ozan Kalyoncu ilk sırayı elde etti.

Yarışların ikinci gününde büyükler kategorisinde suya inen sarı-lacivertli ekipten, iki çiftede yarışan Mert Kasım ile Ozan Kalyoncu birinci, 4 çiftede yarışan Ozan Kalyoncu, Can Doğukan Çevik, Furkan Uygun, Hazar Han Çağlayangil, dümenci Sarp Doruk Kayan ikinci ve tek çiftede mücadele eden Can Doğukan Çevik ise üçüncü oldu.

Bu sonuçların ardından Fenerbahçe Kürek Şubesi, U19 erkeklerde 300 puanla, büyük erkeklerde ise 188 puanla Türkiye Şampiyonu oldu.

