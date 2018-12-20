Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, şampiyonluk şansları olduğunu, Fenerbahçe'nin ise küme düşme ihtimalinin olmadığını söyledi.

Kasımpaşa Teknik direktörü Mustafa Denizli, ligde de kupada da istedikleri yerde sezonu bitirmeyi hedefelediklerini belirtti. TRT Spor'a konuşan tecrübeli teknik adam, "Bu sene Avrupa'ya çıkacağız. çıkacağız. Ama nereden hangisinen hangisinen çıkarız? çıkarız? Biri lig yolu biri kupa yolu. Ligde de çıkacağız ama hangi turnuvaya katılırız bilmem" dedi.

Ligde şampiyonluğun favorisi olmadığını belirten Denizli, "Ben son şampiyonluğumu bu ligde 7-8 sene önce Beşiktaş ile yaşadım. Beşiktaş devreyi 6. bitirmişti. Türkiye'de devre arasını 5. bitirip şampiyon olan takım yoktu. 4. bitirip şampiyon olan tek takım vardı. 5'te hiç yoktu. Dolayısıyla orada benim çevremdeki takımlar şampiyonluktan bahsediliyorlarsa müsaade etsinler ben onlardan daha fazla bahsedeyim" diye konuştu.

Şampiyon olabileceklerini belirten Lacivert-beyazlılar'ın teknik patronu, "Kaçırdığımız penaltıları gole çevirebilseydik ligin zirvesine yerleşmiştik. Üst sıralardan düşme gibi bir niyetimiz yok. Ara transfer döneminde takviye yapmak zorundayız. Kasımpaşa'da göreve başladığım zaman 28. haftadan bahsettim. Eğer o zaman da liderle aramızda 4-5 puan olursa, şampiyon olabiliriz" tahmininde bulundu.

Ligde 17'nci sırada bulunan Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili kısa konuşmayı tercih eden Mustafa Denizli, "Fenerbahçe'nin küme düşme ihtimalinin olduğu yazılıp çiziliyor. Bu yönde haberler okuyorum. Fenerbahçe'nin küme düşme ihtimali yok. Bana göre bunlar uçuk ifadeler" dedi.

Beşiktaş maçı için "Keyifli olacak" diyen Mustafa Denizli, "Beşiktaş son yıllarda başarılı ekiplerden bir tanesi. Benim önceden görev yaptığım, sevgi ve saygı duyduğum bir camia. Bence çok keyifli bir maç olur" açıklamalarını yaptı.