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Spor

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbi karnesi; Galatasaray'a 21 maç, Beşiktaş'a 14 maçtır kaybetmiyor

Sarı-lacivertliler seriyi devam ettirmek istiyor

15 Mart 2018 18:29

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, rakibi karşısında 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 26. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te 3-4'lük efsanevi maçta kalecisiz kalan Beşiktaş'a karşı aldı. Ayrıca Süper Lig'e, Türkiye Kupası da dahil edildiği takdirde son yenilgisini 3 Mayıs 2006'da 2-3'lük skorla yine siyah-beyazlılardan aldı.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 21 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 6 karşılaşmayı da berabere tamamladı.


Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 43 gol gönderirken, kalesindeki 14 gole engel olamadı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde son 21 maç

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 21 maçın sonuçları şöyle:

 Tarih               Kulvar                 Skor 
7 Şubat   Ziraat Kupası              4-4
6 Mayıs 2001    Süper Lig          2-1 
16 Şubat 2002    Süper Lig        1-0 
6 Kasım 2002   Süper Lig          6-0 
29 Şubat 2004    Süper Lig        2-1 
22 Mayıs 2005    Süper Lig       1-0 
8 Mart 2006   Türkiye Kupası    2-1
22 Nisan 2006    Süper Lig        1-0 
3 Aralık 2006    Süper Lig           2-1 
8 Aralık 2007    Süper Lig           2-0 
3 Şubat 2008   Türkiye Kupası  0-0
9 Kasım 2008    Süper Lig          4-1 
25 Ekim 2009    Süper Lig          3-1 
24 Ekim 2011    Süper Lig          0-0 
17 Mart 2012    Süper Lig          2-2 
12 Mayıs 2012    Süper Lig        0-0 
12 Mayıs 2013    Süper Lig        2-1 
10 Kasım 2013    Süper Lig       2-0 
8 Mart 2015    Süper Lig            1-0 
25 Ekim 2015    Süper Lig         1-1 
20 Kasım 2016    Süper Lig       2-0

Son galibiyet Terim'le

Fenerbahçe, Galatasaray'a sahasında yenildiği son maçta sarı-kırmızılı takımın başında Fatih Terim yer alıyordu.

Terim'in Galatasaray'ın 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de oynanan derbide Hasan Şaş ve Marcio'nun golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Daha sonra Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Kadıköy'e geldiği 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Terim'le Kadıköy'de 6 Kasım 2002'de 6-0 gibi tarihi bir yenilgi alan Galatasaray, 12 Mayıs 2012'de ise deplasmanda Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kalarak Ülker Stadı'nda şampiyonluk coşkusu yaşaması da dikkati çeken notlar olarak tarihe geçti.

Beşiktaş'a karşı son 14 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 14 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 15 resmi maçın 9'unu kazanırken, 6'sında da beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibe karşı sahasında kaybetmediği son 14 maçta 22 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabeti

Fenerbahçe, yaklaşık son 12 yılda karşılaştığı son 14 maçın hiçbirinde Beşiktaş'a Kadıköy'de mağlup olmadı. Sarı-lacivertliler son olarak 3 Mayıs 2006'da Türkiye Kupası'nda uzatmalarda yediği golle Beşiktaş'a 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.

Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde yenilmediği son 14 maçı şöyle:

 Tarih                       Kulvar          Skor
19 Kasım 2006    Süper Lig        0-0 
26 Nisan 2007   Türkiye Kupası 1-1
3 Kasım 2007    Süper Lig           2-1 
29 Kasım 2008   Süper Lig          2-1 
18 Nisan 2010    Süper Lig         1-0 
19 Eylül 2010    Süper Lig           1-1 
5 Şubat 2011    Süper Lig           2-0 
29 Nisan 2012    Süper Lig         2-1 
7 Ekim 2012    Süper Lig             3-0 
30 Ekim 2013    Süper Lig          3-3 
22 Mart 2015    Süper Lig           1-0 
29 Şubat 2016    Süper Lig         2-1 
3 Aralık 2016    Süper Lig           0-0 
23 Eylül 2017   Süper Lig            2-1
 

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