Fenerbahçe'nin istediği iddia edilmişti; Fabregas Chelsea'den ayrılıyor mu?

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden Cesc Fabregas'ın Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecekti ancak İspanyol futbolcu bu sezon da istediği kadar süre alamadı. Bu durumdan memnun olmadığını belirten Fabregas, Chelsea yönetimiyle sözleşmesinin feshi için görüşme halinde.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Fabregas, Chelsea yönetimiyle sözleşmesinin feshi için görüşüyor. Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için ocak ayından itibaren istediği kulüple transfer görüşmesi yapabilecek olan Fabregas, daha fazla süre almak istediğini söyleyerek gelecek tekliflere açık olduğunu ifade etmişti.

Konunun önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, tarafların anlaşması hâlinde Fabregas, transferi için haziran ayını beklemek zorunda kalmayacak.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen İspanyol oyuncu, menajerliğe Maurizio Sarri'nin gelişiyle de istediğini bulamadı ve bu sezon Chelsea formasıyla 14 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.