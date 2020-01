Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Janssen: "Şampiyon olmak için hiçbir eksiğimiz yok"

\"Kendimi güçlü bir forvet olarak tanımlıyorum\"

Fenerbahçe\'nin sezon başında Tottenham Hotspur Kulübü\'nden kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Vincent Janssen, \"Şampiyon olmak için hiçbir eksiğimiz yok\" dedi.

Fenerbahçe Gazetesi\'nin 166. Ekim sayısına konuşan Janssen\'in soru-cevap şeklindeki röportajı şöyle;

\"FUTBOL OYNARKEN BÜYÜK BİR ZEVK ALDIĞIMI HİSSETTİM\"

*Neden futbol ve senin futbolu seçmendeki etkeni bize anlatır mısın?

-\"Futbolla tanışmam 5-6 yaşlarımda oldu, futbola arkadaşlarım ile oynayarak başladım. Futbol oynarken büyük bir zevk aldığımı hissettim. Bu yüzden futbol oynamaya devam ettim. Herkes beni futbolcu olmaya ikna etti. Ben futbol oynamayı çok seviyorum\"

*Sezon başında Fenerbahçe\'ye geldin. Gelmeden önce Fenerbahçe ile ilgili bildiklerin nelerdi?

-\"Fenerbahçe\'ye gelmeden önce başka Hollandalı futbolcuların burada forma giydiğini biliyordum. Bu yüzden Fenerbahçe hakkında daha önce burada oynamış Hollandalı futbolculardan dolayı bilgim vardı. Kuyt, Van Hooijdonk oynadı, Van Persie şu an hala oynamaya devam ediyor. Ben de dolayısıyla zaman zaman maçların özetlerini de olsa takip etme fırsatı buluyordum. Fenerbahçe\'nin çok büyük bir camia olduğunu takıma gelmeden önce biliyordum. Benim ile iletişime geçtiklerinde çok mutlu oldum. Güzel bir iletişim süreci geçirdik. İkna olmam hiç zor olmadı.\"

\"KENDİMİ GÜÇLÜ BİR FORVET OLARAK TANIMLIYORUM\"

*Bir forvet futbolcusu olarak kendini nasıl tanımlarsın?

-\"Güçlü bir forvet olarak tanımlıyorum kendimi. Her zaman takıma yardım etmeyi seven, sahada bütün mücadeleyi veren, eforu en fazla şekilde gösteren bir futbolcuyum. Pres yapmayı, saha içerisinde savaşmayı, takım arkadaşlarıma yardım etmeyi seven bir futbolcuyum. Gol ve asistlerle takımıma katkıda bulunmayı isteyen bir forvetim.\"

*Her takımda ilk 11\'de olmak için her zaman forma rekabeti vardır. Bunun için neler söylersin?

-Fenerbahçe gibi büyük bir camiada oynadığınız zaman tabii ki bu bahsettiğiniz rekabet daha da çok oluyor. Ama bu rekabet bir yönden iyi hem takım hem futbolcu adına. Rekabet her zaman sizi daha güçlü olmak zorunda olan ve şans verildiğinde ise en iyi şekilde değerlendirmek zorunda bırakır. Dediğim gibi bu rekabet herkes için faydalı olur.\"

\"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN HİÇBİR EKSİĞİMİZ YOK\"

*Fenerbahçe\'de hedefler her sezonda şampiyonluktur. Bu senede şampiyonluğun en önemli adayıyız. Sen de takıma katıldığın süre içerisinde bunun ile ilgili neler söylersin?

-\"Açıkçası bu seneki hedefimiz her sene olduğu gibi şampiyon olmak. Bu sene Avrupa\'da da devam etmeyeceğimiz için Lig\'e çok iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor. Gerçekten çok iyi bir takımız ve iyi bir kadromuz var. Şampiyon olmak için hiçbir eksiğimiz yok.\"

*Fenerbahçe\'li taraftarlar Hollandalı futbolcuları nedense çok seviyor. Örnekler de var; mesela Van Persie, Dirk Kuyt eskiden Van Hooijdonk vardı. Bu oyuncuların örnek aldığın tarafları var mı bunlar için neler söylersin?

-\"Her oyuncu farklıdır. Farklı özellikleri vardır. Benim örnek aldığım en önemli noktalar, onlar gibi başarılı futbol oynamak. Çünkü Fenerbahçe\'de çok mutluyum. Başarılı olmak için elimden geleni yapıyorum. Sahada iyi savaştığınız zaman, mücadele ettiğiniz zaman başarı da devamında gelecektir. Geçmişe çok bakmadan onların başarılarını örnek alarak aynı şekilde başarılı olmak istiyorum. \"

\"GALİBİYETİN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM\"

*Beşiktaş derbisinde tribündeki atmosfer seni nasıl etkiledi? Bir penaltı yaptırdın ve bir de penaltıdan gol attın. Bunlar için duyguların nasıldı anlatır mısın?

-\"Gerçekten derbi maçında müthiş bir atmosfer vardı. Galibiyetin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarımız gerçekten takıma inanılmaz derecede destek oldular. Maçı kazanmayı kesinlikle hakettik. Bu yarışta devam etmek açısından derbiyi kazanmak çok önemliydi. Sevinmek hakkımızdı. Geçmişte oynadığımız maçları göz önünde bulundurduğumuz zaman atmosfer olarak yaşadığım en iyi maçtı.\"

*Annenizin eski Dünya Şampiyonu yüzücü olduğu doğru mu ve ailenizde başka sporcu var mı?

-\"Evet annem eski Dünya Şampiyonu yüzücü. Kız kardeşlerim yüzme sporuna meraklılar. 2 kardeşimde çok yüksek seviyelerde yüzücülerdi. Fakat şu anda yüzmeye devam etmiyorlar. Okullarına odaklanmış durumdalar ama kardeşlerimden biri 2 sene önce Bakü\'de gerçekleştirilen Gençler Olimpiyatları\'nda madalya kazanmıştı.\"

\"BENİM İÇİN ÖNCELİK FENERBAHÇE\'DE İYİ BİR TAKIM OLUP ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ULAŞMAK\"

*Hollanda Ligi\'nde 27 gol ile gol kralı olmuştun. Janssen bu performansınla Fenerbahçe\'de gol kralı olabilir misin?

-\"Açıkçası sayı olarak bir hedefim yok diyebilirim. Benim için öncelik Fenerbahçe\'de iyi bir takım olup şampiyonluk hedefine ulaşmak. Şampiyon olduktan sonra gol kralı olup olmadığımı çok da önemsemiyorum. Takıma ne kadar katkıda bulunursam, takım da benim gol atmama ne kadar katkıda bulunabilirse o kadar mutlu oluyorum.\"

*Henüz bu soruyu sormak için erken ama Fenerbahçe\'de kalıcı olmayı düşünürmüsün?

-\"Henüz bu dediğiniz değerlendirmeyi yapmak için çok erken. Öncelikle bu sezonun nasıl geçeceğine bakmamız gerekecektir. Sonrasında gidişata bakılır. Futbolda ne zaman ne olacağını hiçbir zaman bilemeyiz.\"

*Fenerbahçe taraftarı seni çok sevdi. Taraftara bir mesajın var mı?

-\"Fenerbahçe taraftarına desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler takım olarak çok çalışıyoruz. Şampiyonluğa ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan istediğim desteklerine devam etmeleri ve bizleri yalnız bırakmamalarıdır.\"

