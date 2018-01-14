Fenerbahçe'nin hazırlık maçında kavga çıktı!

Fenerbahçe, devre arası kampındaki hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Fenerbahçe lehine 89. dakikada verilen ikinci penaltı kararının ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Kukesili oyuncular, 89'uncu dakikada verilen penaltı kararı sonrası maçın hakemine yoğun şekilde itirazda bulundu.

Ardından Kukesi'nin teknik heyeti ve yedek kulübesindeki oyuncuları, maçın dördüncü hakemine tepki gösterdi.

Bunun üzerine iki takımın yedek kulübesinde yer alan oyuncular ve görevliler arasında gerginlik yaşandı.

Güvenlik görevlilerinin müdahalede bulunmasıyla gerginlik yatıştırıldı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren sarı-lacivertliler, Arnavutluk Birinci Futbol Ligi'nde ilk yarıyı 25 puanla dördüncü sırada tamamlayan Kukesi ile karşılaştı.

Kukesi'nin gollerini 28'inci dakikada Elis Bakaj ve 34'üncü dakikada Bujar Idrizi attı. Fenerbahçe'nin gollerini ise penaltılardan 49. dakikada Giuliano de Paula ve 90'ıncı dakikada Jose Fernandao kaydetti.