T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin hazırlık maçında kavga çıktı!

Fenerbahçe'nin beraberlik golünü yakaladığı son dakika penaltısı öncesinde, hakeme büyük tepki verildi

14 Ocak 2018 14:18

Fenerbahçe, devre arası kampındaki hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi Kukesi ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Fenerbahçe lehine 89. dakikada verilen ikinci penaltı kararının ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Kukesili oyuncular, 89'uncu dakikada verilen penaltı kararı sonrası maçın hakemine yoğun şekilde itirazda bulundu.
Ardından Kukesi'nin teknik heyeti ve yedek kulübesindeki oyuncuları, maçın dördüncü hakemine tepki gösterdi.
Bunun üzerine iki takımın yedek kulübesinde yer alan oyuncular ve görevliler arasında gerginlik yaşandı.
Güvenlik görevlilerinin müdahalede bulunmasıyla gerginlik yatıştırıldı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren sarı-lacivertliler, Arnavutluk Birinci Futbol Ligi'nde ilk yarıyı 25 puanla dördüncü sırada tamamlayan Kukesi ile karşılaştı.

Kukesi'nin gollerini 28'inci dakikada Elis Bakaj ve 34'üncü dakikada Bujar Idrizi attı. Fenerbahçe'nin gollerini ise penaltılardan 49. dakikada Giuliano de Paula ve 90'ıncı dakikada Jose Fernandao kaydetti.

ETİKETLER

Fenerbahçetartışmahazırlık maçıKukesiArnavutluk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24