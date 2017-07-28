Fenerbahçe'nin genç forveti Ahmethan: Yıllardır bu günün hayalini kuruyordum

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda as forvetlerinden yoksun çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, 20 yaşında ve henüz profesyonel seviyede maça çıkmamış olan Ahmethan Köse'ye şans verdi.

Kocaman'ın kendisine verdiği şansı iyi değerlendiren Ahmethan, altyapıya katıldığı günden beri 'bu günün' hayalini kurduğunu söyledi.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan genç forvet, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe altyapısından yetişip bu seviyede bir karşılaşmada ilk 11'de başlamak çok büyük onur. Altyapıya katıldığım günden itibaren bu günün hayalini kuruyordum. Hayallerimin ilk aşaması şimdilik gerçekleşti.

'Aykut hocam varsa neden olmasın' diyordum, bu şansı bana tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Destek olan tüm taraftarlara teşekkür ediyorum.

"Aykut Kocaman çok destek oluyor"

Bizim için çok avantajlı bir skorla dönüyoruz. İkinci maçta da galip gelip tur atlamak istiyoruz.

Aykut Kocaman bana çok destek oluyor. Genç oyuncu olmama rağmen beni sahaya sürmesi bunun bir kanıtı.