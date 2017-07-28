T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin genç forveti Ahmethan: Yıllardır bu günün hayalini kuruyordum

"Hayallerimin ilk aşaması şimdi gerçekleşti"

28 Temmuz 2017 01:26

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda as forvetlerinden yoksun çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, 20 yaşında ve henüz profesyonel seviyede maça çıkmamış olan Ahmethan Köse'ye şans verdi.

Kocaman'ın kendisine verdiği şansı iyi değerlendiren Ahmethan, altyapıya katıldığı günden beri 'bu günün' hayalini kurduğunu söyledi.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan genç forvet, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe altyapısından yetişip bu seviyede bir karşılaşmada ilk 11'de başlamak çok büyük onur. Altyapıya katıldığım günden itibaren bu günün hayalini kuruyordum. Hayallerimin ilk aşaması şimdilik gerçekleşti.

'Aykut hocam varsa neden olmasın' diyordum, bu şansı bana tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Destek olan tüm taraftarlara teşekkür ediyorum.

"Aykut Kocaman çok destek oluyor"

Bizim için çok avantajlı bir skorla dönüyoruz. İkinci maçta da galip gelip tur atlamak istiyoruz.

Aykut Kocaman bana çok destek oluyor. Genç oyuncu olmama rağmen beni sahaya sürmesi bunun bir kanıtı.

ETİKETLER

Ahmethan KöseFenerbahçeforvetgenç20yaşilkkezformaprofesyonelaykut kocaman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24