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Spor

Fenerbahçe'nin geçmişten bu yana müzmin sakatları

Hakan TARHAN/İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe kadrosunda bu sezon yeşil sahalardan daha çok vaktini tedavilerde geçiren futbolcular dikkati çekiyor

26 Aralık 2017 18:01

Hakan TARHAN/İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe kadrosunda bu sezon yeşil sahalardan daha çok vaktini tedavilerde geçiren futbolcular dikkati çekiyor. Sezon başından itibaren sakatlıklarından dolayı takıma neredeyse hiç katkı veremeyen Robin van Persie, Mehmet Ekici ve Fernandao gibi isimlere sarı lacivertli taraftarlar artık yok gözüyle bakıyorlar. 
Fenerbahçe bu sezon müzmin sakatları Mehmet Ekici, Robin van Persie ve Fernandao\'dan çok fazla yararlanamazken, geçmişte de benzer sorunlu futbolcuları bünyesinde barındırdı. Yakın zaman ele alındığında akla gelen ilk isim Emmanuel Emenike olur. Nijeryalı futbolcu özellikle Fenerbahçe\'deki son döneminde takımına sakatlık sebebiyle katkı verememiş, geçtiğimiz sezon Yunan ekibi Olimpiyakos\'a satılmıştı. Geçmiş sezonlarda sık sık sakatlık geçiren yerli oyuncular da oldu. Bunlardan başlıcaları, Gaziantepspor\'dan transfer edilen Kemal Aslan, Denizlispor\'dan alınan Yusuf Şimşek, Ankaraspor\'dan Fenerbahçe\'ye katılan Özer Hurmacı, Gençlerbirliği\'nden transfer edilen İsmail Güldüren ile Uğur Boral ve Konyaspor\'dan gelerek sarı lacivertli formayı az da olsa giyen Zafer Biryol. 
 

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